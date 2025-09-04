Lista de países de Latinoamérica que prohíben las corridas de toros y las peleas de gallos

En Colombia, los espectáculos con animales han sido una tradición cultural durante décadas pues actividades como las corralejas, los toros coleados y las peleas de gallos han hecho parte de celebraciones populares en distintos departamentos del país, especialmente en la región Caribe y los Llanos Orientales. Sin embargo, estas prácticas llegan a su fin tras un nuevo pronunciamiento judicial.

En la tarde del jueves 4 de septiembre, la Sala Plena de la Corte Constitucional dejó en firme la Ley 2385 de 2024, norma que prohíbe de manera definitiva los espectáculos que utilicen animales con fines de maltrato, entre ellos las corralejas, los toros coleados y las peleas de gallos.

La decisión marca un precedente histórico en el país, pues no solo busca proteger a los animales, sino también promover una transformación cultural hacia expresiones festivas libres de violencia. La norma amplía la prohibición ya existente sobre las corridas de toros, el rejoneo, las novilladas, las becerradas y las tientas en todo el territorio nacional.

Desde cuándo empezaron los espectáculos con animales

El uso de animales en espectáculos públicos no es exclusivo de Colombia. Sus raíces se remontan incluso al Imperio Romano, cuando el circo servía de escenario para enfrentamientos entre humanos y animales como parte del entretenimiento popular.

En el caso colombiano, las corridas de toros ya habían sido objeto de debate en el Congreso. El 28 de mayo de 2024, el Legislativo aprobó la eliminación gradual de esta práctica, la cual quedará prohibida de forma definitiva a partir de 2027.

Países de Latinoamérica que prohíben las corridas de toros

Colombia se suma a la lista de países de Latinoamérica que han dicho “no” a la tauromaquia y a otros espectáculos con animales. En este grupo se encuentran:

Brasil

Chile

Argentina

Uruguay

Guatemala

Chile fue pionero en la región, convirtiéndose en el primer país latinoamericano en prohibir de manera oficial las corridas de toros.

Países que aún permiten la tauromaquia

A pesar del avance en materia de protección animal, aún existen naciones de Latinoamérica donde las corridas de toros continúan realizándose, entre ellas:

Ecuador

México

Perú

Venezuela

Sin embargo, la legalidad no es absoluta. En México, por ejemplo, de los 32 estados que conforman la federación, solo en Sinaloa, Guerrero, Coahuila, Sonora y Quintana Roo están prohibidas estas actividades.

En Ecuador, la normativa ha cambiado con el tiempo. En Quito, por ejemplo, se permite realizar las ferias taurinas, pero con la condición de que el toro no sea sacrificado durante la corrida.

Con la entrada en vigencia de la Ley 2385 de 2024, Colombia da un paso importante hacia la consolidación de fiestas populares libres de maltrato animal. Las autoridades han señalado que el reto será acompañar a las comunidades que tradicionalmente se han beneficiado de estos espectáculos, ofreciendo alternativas culturales y económicas que respeten la vida animal.

Países de Latinoamérica que prohíben las peleas de gallo