Capturado ciudadano estadounidense solicitado en extradición por tráfico trasnacional de analgésicos

Medellín, Antioquia

En una operación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), fue capturado en vía pública del barrio Aranjuez, el ciudadano estadounidense Michel Bernabé Vásquez.

El hombre es solicitado en extradición por una Corte del Distrito del Sur de Florida, que lo acusa de integrar una red trasnacional dedicada al tráfico de narcóticos y opioides. Según el requerimiento internacional, la organización obtenía y transportaba sustancias como oxicodona e hidrocodona, analgésicos controlados por su alto riesgo de generar adicción y graves afectaciones al sistema nervioso central y respiratorio.

De acuerdo con las investigaciones, las drogas eran enviadas desde distintos aeropuertos de Colombia en vuelos comerciales hacia Estados Unidos, donde posteriormente eran distribuidas al menudeo o a través de la llamada Dark Web, un espacio oculto de internet utilizado para actividades ilícitas.

El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez expresó “Medellín ya tenemos Interpol, es la primera ciudad no capital del mundo que tiene sede Interpol, o sea, los perseguimos acá y a donde sea. Estamos trabajando de la mano con el gobierno de los Estados Unidos, con agencias como ICE, como HSI, como el FBI y con la DEA, y con todos ellos vamos a seguir dando también resultados"

Tras su captura, Bernabé Vásquez quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras se adelantan los trámites correspondientes para su extradición a territorio estadounidense.