Fueron entregados más de 500 vehículos a la Policía Metropolitana en Medellín

Medellín, Antioquia

La Administración Distrital entregó a la Policía Metropolitana una dotación de vehículos con el fin de fortalecer la seguridad en Medellín. La inversión, que supera los $30.000 millones, permitirá renovar el parque automotor de la institución con 471 motocicletas de diferentes cilindrajes y 33 automóviles destinados a labores de prevención, reacción, inteligencia y judicialización.

Con esta estrategia, se busca garantizar una capacidad de respuesta más efectiva frente a delitos como fleteo, extorsión, homicidio y microtráfico, además de mejorar la movilidad de los uniformados y la cobertura institucional en los sectores de mayor complejidad.

“La seguridad de nuestra gente no tiene precio y, por eso, hoy entregamos, con orgullo y mucha esperanza, este parque automotor y estas capacidades a nuestra Policía, para que siga haciendo un buen trabajo y reconocer esa labor que realizan cada día. Nosotros exigimos resultados, pero también damos las herramientas”, afirmó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga.

El mandatario destacó que esta dotación responde al desgaste de los equipos que limitaba la efectividad de la Fuerza Pública. Además, anunció que se implementarán procesos de capacitación y actualización tecnológica para el uso estratégico de los nuevos vehículos en patrullajes inteligentes.

El alcalde también adelantó que se viene la construcción del Centro de Comando Integrado, un complejo de inteligencia con una inversión superior a los $320.000 millones, que consolidará la articulación tecnológica e institucional para combatir la criminalidad.

“La seguridad no puede ser un discurso, tiene que ser con hechos, con presupuesto y con apoyo real a nuestra Fuerza Pública. No le discuto nunca al ciudadano que reclama por mayor seguridad. Tiene razón, y nosotros tenemos que dar las herramientas”, concluyó el mandatario.