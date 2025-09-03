Alcaldía de Manizales asigna recursos a dos entidades de la salud en crisis económica

Manizales

Estos recursos serán distribuidos entre Assbasalud a quien se le destinarán 1.000 millones de pesos y el Hospital General San Isidro que recibirá 700 millones, esto con el fin de asegurar la continuidad de sus servicios. La medida busca contrarrestar la crítica situación financiera que enfrentan ambas Empresas Sociales del Estado en la ciudad, así lo indicó, David Gómez, secretario de salud de Manizales.

“La Alcaldía de Manizales se compromete con la sostenibilidad de nuestras dos ESE. Estos recursos son una especie de subsidio para que Assbasalud y San Isidro puedan pagar nómina, medicamentos y mantener abiertas sus puertas. La salud no es un negocio, pero requiere recursos para seguir funcionando”, destacó el funcionario.

La crisis en estas instituciones de salud

El secretario de Salud de Manizales, atribuyó la agudización de la crisis a las cuantiosas deudas acumuladas por las EPS, las cuales no pagan por los servicios prestados y facturados, particularmente la Nueva EPS, lo que ha puesto en dificultades la viabilidad de las instituciones de salud locales.

Propuesta de fusión de estas dos entidades

La idea de la fusión como medida salvadora sigue en firme, y el funcionario recordó que en 2024 se propuso la unión de ambas entidades como una medida de eficiencia, iniciativa que, aunque avalada por la Dirección Territorial de Salud, fue desestimada por el Ministerio de Salud.

“Hoy enfrentamos un panorama aún más crítico que el año anterior y necesitamos soluciones de nivel nacional”, añadió.

Estas conversaciones se dieron en el marco de la Mesa por la Defensa de la Salud continuará sus gestiones para mitigar la crisis y reitera su llamado urgente al Gobierno Nacional para que intervenga ante las deudas de las EPS, que impactan tanto a prestadores públicos como privados en Manizales y el resto del país.