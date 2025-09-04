Armenia tiene buena calidad de vida, pero faltan temas por mejorar: Armenia Cómo Vamos

Armenia

En la Cámara de Comercio de Armenia, fueron presentados los resultados del informe de calidad de vida de la ciudad de Armenia 2024, del programa Armenia Como Vamos

En el informe se encuentran aspectos de la ciudad como población, pobreza y desigualdad, educación, salud, entorno económico, seguridad, vivienda y servicios públicos, movilidad y espacio público, medio ambiente, cultura y participación ciudadana, gestión y finanzas públicas.

En Caracol Radio Armenia hablamos con el ingeniero, Uriel Orjuela director del programa que señalo “medimos unas dimensiones, en términos de educación las cifras duras muestran un muy buen comportamiento. del municipio de Armenia en muchos temas, especialmente en temas de prueba saber, categorización de los colegios públicos y privados muy por encima de la media nacional en los resultados de prueba saber en inglés muy bien la ciudad está ocupando en los últimos años el segundo y tercer puesto en eso ha avanzado favorablemente. Esos indicadores saltan a la vista.

En temas de seguridad, que es un tema muy ágil y muy sensible y está siempre la rutina de los ciudadanos. Aquí tenemos las cifras duras. Entonces, si uno compara año 2023 y año 2024, todos los delitos estuvieron a la baja, excepto los hurtos a personas. O sea, que es positivo,

Si ya nos venimos a 2025 Porque también tenemos parcial, porque hay que esperar que termine el año, pues ya la ecuación está cambiando. Y entonces, por ejemplo, el homicidio bajó el año con relación a los años anteriores. Aquí posiblemente va a subir, aquí van a subir los delitos a robos a hurtos a establecimientos de comercio,

En términos de movilidad, tenemos unos retos que solamente van a alterar los indicadores en la medida que se hagan efectivas las obras. El alcalde ha anunciado las nuevas obras, las reparaciones el deprimido en bomberos, las peatonalizaciones, la cicloruta y ha anunciado la red de semáforos. Todo eso sale allí como unas recomendaciones para la alcaldía que pues en las futuras mediciones vamos a ver cómo se comportan los indicadores.

¿Cuáles son los indicadores más bajos que tiene la ciudad en este momento?

Tenemos cultura y participación ciudadana, manejo del espacio público y un tema que sale a relucir ahí que pues no es nuevo, que es el impacto que tiene el habitante de calle especialmente en el centro de la ciudad en temas de salubridad, de seguridad, de tipo social y de convivencia y esa una materia que hay que repasar y estamos proponiéndole a la alcaldía desde Armenia cómo vamos que se revise la política pública de habitante de calle que ya en 2027 se vence, pero que la revise desde ahora para que le haga los ajustes que se necesite con la base en las experiencias que hemos vivido en estos años para volver a esa política, más efectiva realmente en el control y en la solución de la problemática.

Pobreza

En términos de pobreza el país y Armenia pues no es ajeno a ello, tanto la pobreza monetaria como la pobreza extrema viene en la curva hacia bajando Muy bien, positivamente, la pobreza monetaria está en 27% con relación a 32% que teníamos el año anterior, casi llegando a los niveles antes de la pandemia Y la pobreza extrema igual llegó al nivel más casi más bajo comparativamente casi con el 2019, quiere decir que las políticas sociales que además dependen también del gobierno nacional, están funcionando y Armenia no es la excepción.

¿Armenia tiene una buena calidad de vida?

El ingeniero Uriel Orjuela respondió “Sí, tenemos, por ejemplo, en lo ambiental tenemos buena calidad de agua y de aire, tenemos una espectacular cobertura de servicios públicos, o sea, tenemos problemas, claro, pero no todo es negativo, estoy hablando de indicadores duros contra los que uno no puede pelear porque esas son las cifras reales. Otra cosa distinta la percepción, se puede tener una percepción ahora, mañana va a tener otra, entonces es la percepción es la realidad del ciudadano de lo que él siente. Pero aquí estamos hablando es de cifras, duras y con ellas no podemos pelear, esas son.