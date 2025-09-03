Operativo de tránsito terminó en disturbios en Bucaramanga: estudiantes golpearon a agentes

Bucaramanga

En las últimas horas en Bucaramanga un operativo de tránsito terminó en disturbios. Mientras los funcionarios de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, realizaban la inmovilización de varias motos que estaban mal parqueadas en inmediaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), estudiantes y motociclistas iniciaron a agredirlos, ya que estaban inconformes con esta medida.

La tensión aumentó rápidamente hasta convertirse en un enfrentamiento. Videos difundidos en redes sociales muestran cómo un grupo de personas, de manera violenta, intentó impedir que las motocicletas fueran subidas a la grúa.

Vea aquí el video:

El director de Tránsito de Bucaramanga, Jhair Manrique, se pronunció tras los disturbios registrados, ya que menciona que el procedimiento buscaba despejar el andén del sector, ocupado por motocicletas: “El andén es un espacio para el peatón, no para dejar automotores. Adelantábamos un operativo con apoyo de la Policía cuando gran cantidad de estudiantes salieron a impedirlo, bajaron motocicletas y agredieron a los agentes”.

Pese a los disturbios, las autoridades lograron inmovilizar más de siete motocicletas. Manrique aseguró que los uniformados evitaron una confrontación mayor y se retiraron del lugar sin que se reportaran agentes heridos.

“Rechazamos estos hechos y vamos a marcar un precedente. No vamos a permitir que se genere desorden en las vías de Bucaramanga. Hemos hecho un esfuerzo muy grande en los últimos dos años para recuperar el respeto hacia las normas de tránsito y hacia los agentes”, puntualizó el director.

La Dirección de Tránsito informó que, junto con la Policía, adelanta la identificación de las personas que habrían agredido a los funcionarios y retirado motocicletas de las grúas, a partir de los videos difundidos en redes sociales. “Si logramos individualizar a los responsables, interpondremos las denuncias legales correspondientes”, advirtió Manrique.

El funcionario anunció que en los próximos días se reforzarán los operativos en el sector de la UCC para garantizar el cumplimiento de las normas y evitar que se repitan hechos similares.