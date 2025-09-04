Alcalde Dumek Turbay anunció ayuda para niño que necesita urgente un trasplante de riñón

Cartagena

Luego de escuchar la historia Ángel Estiven Medrano Elles a través de los micrófonos de Caracol Radio, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, anunció que ayudará a este niño de 14 años quien actualmente necesita de manera urgente un trasplante de riñón.

El mandatario ordenó al Dadis gestionar el órgano (riñón) que requiere el menor para que su salud mejore. Asimismo, a través de otras dependencias del distrito, se gestionará un emprendimiento para Kelly Elles Magallanes, madre del niño.

“Acabo de escuchar en @CaracolRadioCTG esta historia y he dado la instrucción a

@DadisCartagena, para que nos ayude en la gestión del órgano (riñon), y a @SecparCTG @secgeneral_ctg @gepmcartagena @sechaciendactg, para que nos ayude con un emprendimiento para Kelly, y un trabajo estable para su esposo, es carpintero certificado. No están solos, vamos a echarles una mano”, anunció Dumek Turbay a través de su cuenta de X.

La historia

Ángel Estiven Medrano Elles, hoy, con 14 años y luego de ser operado en varias ocasiones, requiere con urgencia un trasplante de riñón que le permita mejorar su calidad de vida, teniendo en cuenta que prácticamente, no puede eliminar líquidos a causa de su delicado diagnóstico.

Desde que tenía cuatro meses, Ángel sufrió una insuficiencia renal crónica que terminó llevándolo a diálisis.

“Agradezco a Dios, que ponga la mano en el corazón y nos ayuden con ese órgano que es lo más complejo. Yo pido que me apoyen porque en este momento no estoy laborando y él requiere una dieta especial baja en sodio, condimentos y consumir alimentos especiales, que elevan los costos de nuestra canasta familiar. Me gustaría tener un emprendimiento para lograr nuestro sustento desde casa y estar cerca de mi niño”, declaró la madre Ángel Estiven.