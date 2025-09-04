700 familias de Tacamocho en Bolívar serán reubicadas ante peligro de erosión del río Magdalena

Cartagena

Bolívar tendrá un nuevo corregimiento, planificado con el objetivo de alcanzar altos estándares de urbanismo. Así calificó el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, el proceso de reubicación de Tacamocho, corregimiento del municipio de Córdoba, dentro del cual serán trasladadas más de 700 familias.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Lo estamos pensando como un modelo de planificación en el que nuestros expertos escuchan a la comunidad y ejecutan esta reubicación cuyo objetivo es que tengan un sitio ideal para vivir, a salvo de la erosión y con un mejor nivel de vida que el que tienen ahora”, expresó el mandatario departamental.

En ese sentido, la Secretaría de Planeación inició el proceso de cartografía social para la construcción colectiva del nuevo territorio.

La reubicación de Tacamocho se está llevando a cabo para proteger a las familias de la erosión e inundaciones provocadas por el río Magdalena. El proceso implica el traslado a un nuevo lote de 29 hectáreas, donde los habitantes tendrán sus viviendas y podrán retomar sus actividades económicas y sociales en un entorno más seguro.

Durante dos días, la comunidad participó activamente en este ejercicio que busca recoger las visiones, necesidades y aspiraciones de la comunidad sobre cómo proyectar el futuro de su territorio. La metodología de cartografía social permitió a los habitantes expresar de manera colectiva sus ideas sobre la organización de su corregimiento y las prioridades para el desarrollo local.

La Secretaría de Planeación destacó que este tipo de espacios fortalecen la participación ciudadana y consolidan a la comunidad como protagonista en la construcción de un municipio más ordenado, incluyente y sostenible.

“Este proceso es fundamental porque no se trata solo de planear un territorio desde lo técnico, sino de escuchar y recoger la voz de quienes lo habitan. La gente de Tacamocho es quien mejor conoce su realidad y sus necesidades, y por eso su participación es la base para avanzar en la construcción social”, señaló la secretaria de Planeación departamental, Susana Puerta.

Con estas jornadas, el Gobierno Departamental reafirma su compromiso de trabajar de manera articulada con las comunidades y las administraciones municipales, impulsando procesos de planificación que respondan a las verdaderas necesidades de la población.