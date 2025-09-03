Veedores de salud están solicitando declarar alerta amarilla por crisis de la salud en Cúcuta

Cúcuta

Arístides Hernández, presidente de la veeduría de salud Asintraser Salud Norte, indicó que es pésimo el trabajo que adelantan las secretarias de salud de Cúcuta y el departamento, en cuanto a la vigilancia que deben hacer por la prestación del servicio de las diferentes IPS y EPS con presencia en la región.

“Nosotros lo que estamos buscando que es dé una vigilancia, aquí se debe dar una vigilancia de parte del gobierno nacional, quien habla que este es un país de paz total y que los derechos humanos se respetan, pero si no se respeta el derecho a la salud, que es fundamental y que va conexo a la vida, entonces donde está el respeto a los derechos humanos” dijo Hernández.

Agregó este veedor de salud que “lo que pasa es que aquí se han metido en la cabeza que todo tiene que ser a través de la superintendencia de salud, pero si no hay una articulación del gobierno municipal y departamental para llegar al alto gobierno, no va a darse eco y no se va a dar ninguna actividad por parte de estos agentes tan importantes que deberían estar ya declarando alerta amarilla, pero no vemos nada, porque acá parece que todo se maneja es por acuerdos políticos y no hay una crisis declarada por el gobierno municipal ni departamental”.

Recordó que los pacientes se están muriendo a la espera de autorización de exámenes o entrega de medicamentos.