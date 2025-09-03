“Ha sido muy difícil acabar con el contrabando en zona de frontera” Gobernador de Norte de Santander

Norte de Santander

William Villamizar, gobernador de Norte de Santander, aseguró que es muy complejo garantizar que no se dé el tránsito de contrabando por la línea limítrofe entre Colombia y Venezuela, resaltando que esa es una dinámica que se vive en todas las fronteras del mundo.

Sin embargo, destacó que sí han logrado bajar los niveles de contrabando, siempre y cuando la frontera esté abierta.

“Las trochas y el contrabando no son fáciles de acabar. En toda frontera siempre va a existir esa posibilidad, hasta en las fronteras más vigiladas del mundo”, dijo el mandatario de los nortesantandereanos.

Villamizar añadió que “cuando la frontera está cerrada, pues obviamente que las trochas cogen una mayor importancia, un mayor valor y pasan por ahí los productos. Cuando la frontera está abierta, muchos productos pasan legalmente, pero el contrabando sigue existiendo en las trochas, así como el paso de la delincuencia y todo lo que nosotros conocemos”.

A pesar de lo anterior, William Villamizar resaltó que “las autoridades han hecho todo el trabajo. Hemos incluso hecho reuniones con el estado Táchira para solicitar que se dé un trabajo conjunto entre las autoridades de ambos países, para luchar contra el crimen trasnacional y el contrabando, y se han logrado resultados. Pero en una frontera tan larga, es difícil tener ese control”.