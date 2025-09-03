Secuestran en el norte del departamento al hijo del gerente de la Industria Licorera del Cauca
En esta zona del departamento delinquen el Frente 57 y la estructura Dagoberto Ramos, de las disidencias de las Farc
Miranda, Cauca
En el norte del Cauca, las autoridades confirmaron el secuestro del joven Samuel Londoño Escobar, de 17 años, hijo del exalcalde del municipio de Miranda y actual gerente de la Licorera del Cauca, Samuel Londoño Ortega.
Los hechos ocurrieron en el municipio de Miranda, cuando el menor se movilizaba en motocicleta junto a dos compañeros por la vía que comunica esta localidad con el municipio de Florida, en el Valle del Cauca.
El joven fue interceptado por hombres armados, quienes lo obligaron a subir a un vehículo y se lo llevaron con rumbo al vecino municipio del valle del Cauca.
La Gobernación del Cauca expresó su solidaridad con la familia y pidió respeto absoluto por la vida e integridad del joven.
El alcalde de Miranda, Walter Zúñiga, rechazó el secuestro del menor y señaló que “es necesario que se activen los organismos defensores de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo, la MAP OEA y la CICR, para facilitar la liberación del menor sano y salvo”.
El mandatario agregó que, en coordinación con la Fuerza Pública y la Guardia Indígena, se activaron las labores de búsqueda del menor.
En esta zona del departamento operan el Frente 57 y la estructura Dagoberto Ramos, pertenecientes a las disidencias de las Farc.