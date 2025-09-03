Se perderá proyecto de 4.5 billones y 34.000 empleos: López por administración Aeropuerto Palmira

Julián López, presidente de la Cámara de Representantes. Foto: Cuenta de X de Julián López.

Tras cumplirse 25 años de la concesión del aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en Palmira y que presta servicios a Cali, el Gobierno asumió directamente su operación y administración.

La ANI confirmó que la infraestructura está en óptimas condiciones y permitirá atender con normalidad a más de seis millones de pasajeros al año.

De esta manera, la Aerocivil proyecta inversiones cercanas a 90.000 millones de pesos en el primer año para garantizar mantenimiento, seguridad y modernización.

Adicionalmente, se preparan nuevos contratos de concesión que contemplan ampliar la terminal, construir una nueva torre de control y mejorar la conectividad aérea regional.

No obstante, hay detractores de esta decisión, entre ellos el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, que pasó por los micrófonos de 6AM para ampliar su punto de vista.

En desarrollo...