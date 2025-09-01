Incidente en aeropuerto internacional Bonilla Aragón de Palmira por un helicóptero

En el aeródromo Alfonso Bonilla Aragón, el 1 de septiembre se presentó un accidente con un helicóptero durante maniobras de aterrizaje.

Se adelantan las investigaciones para esclarecer el incidente que involucró a un helicóptero este lunes en inmediaciones del aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, de Palmira, que sirve a la ciudad de Cali.

De acuerdo con la Aeronáutica Civil, el hecho se registró hacia las 11:30 a.m. Pese a la situación, la entidad confirmó que la operación en la terminal aérea continúa con total normalidad.

En un comunicado oficial, la Aerocivil señaló: “Se registró un incidente con un helicóptero en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. La operación en la terminal sigue con normalidad”.

La aeronave, identificada con matrícula HK5198 y operado por la empresa privada (Delta) Helicópteros, presentó un percance durante la maniobra de aterrizaje en la pista 02, a un costado de la terminal aérea. En la aeronave se desplazaban cuatro personas.

La Dirección Técnica de Investigaciones de Accidentes de la Aerocivil asumió el caso y adelanta las indagaciones para establecer las causas del percance.

Las autoridades confirmaron que los cuatro ocupantes resultaron heridos, aunque hasta el momento no se ha entregado un parte oficial sobre la gravedad de las lesiones.