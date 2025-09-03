Premios Juventud 2025 anuncian primeros artistas confirmados para su 22ª edición

La 22ª edición de los Premios Juventud ya comienza a calentar motores con la revelación de los primeros artistas que se presentarán en el escenario el próximo 25 de septiembre.

El evento, que celebra lo mejor de la música latina y la cultura juvenil, contará con actuaciones de Xavi, Bad Gyal, Maluma, Grupo Firme, Camilo, Lola Índigo, Morat y Farruko, todos nominados en esta edición.

Según el comunicado oficial, Xavi hará su debut en los Premios interpretando su más reciente sencillo, “Corazón de piedra”, uno de los temas más virales del año.

Maluma, ícono del pop urbano, subirá al escenario para cantar “Bronceador”, mientras que Grupo Firme presentará “El beneficio de la duda”, parte de su álbum Evolución.

La española Bad Gyal interpretará “Da Me”, y Camilo junto a Morat unirán fuerzas para cantar “Me toca a mí”, una colaboración que ha resonado fuertemente en plataformas digitales.

Farruko, por su parte, presentará “Bandido” y estrenará en vivo su nuevo sencillo “Oe Oe”, prometiendo una actuación llena de energía.

Lola Índigo también se suma al cartel, aunque aún no se ha revelado qué canción interpretará. La gala promete ser una noche de estrenos, colaboraciones y momentos inolvidables, consolidando a los Premios Juventud como uno de los eventos más esperados del año en la música latina.

Los Premios Juventud 2025se celebrarán por primera vez fuera de Estados Unidos, teniendo como sede la Ciudad de Panamá, en el Centro de Convenciones Figali, ubicado en Fuerte Amador.