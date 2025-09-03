Alberto Plaza celebra 40 años de música en Colombia: “Soy permanentemente un aventurero”

Alberto Plaza, es un cantante chileno, muy querido y reconocido en Colombia. Empezó su carrera musical en su país natal cuando en 1985 cantó en el Festival de la canción de Viña del mar, el tema titulado ‘Que cante la vida’, sin imaginarse que años después ese tema seguiría vigente y él como artista, continuaría llevando su música por todos los escenarios del mundo.

Ha estado en Colombia en múltiples ocasiones, cantando y apoyando causas sociales, de hecho, tiene varios reconocimientos: Es embajador de buena voluntad de la cultura latinoamericana, tiene las llaves de la ciudad de Medellín y de Barranquilla, además tiene una sede de su fundación Voy a cambiar el mundo en nuestro país.

En esta nueva oportunidad llega a celebrar sus 40 años de trayectoria musical con un evento sinfónico en el que tendrá un repertorio donde rinde homenaje a sus éxitos con un formato especial y con artistas amigos invitados, contará con la presencia en escenario de Andrés López, Axel, Amaury Gutiérrez, Felipe Peláez y Santiago Cruz.

¿Cuándo y dónde se presenta?

El cantante chileno estará visitando varias ciudades de Colombia con esta nueva gira musical:

Septiembre 4: Bogotá, Movistar Arena

Septiembre 5: Santa Marta, Teatro Cajamag

Septiembre 6: Barranquilla, Salón Jumbo Country Club

Septiembre 11, 12 y 13: Medellín, Teatro Universidad de Medellín

Septiembre 20: Cali, Arena USC

Septiembre 26: Cartagena, Centro de convenciones – Auditorio Getsemani

Septiembre 27: Montería, Centro de eventos el Sol

Con este formato sinfónico continuará su gira en otros países como Perú y Chile.

Alberto Plaza, estuvo en Lo Más Caracol contando detalles de sus conciertos y de su trayectoria musical, reveló que: “Esta es una gira muy linda, muy llena de amor, estoy muy feliz de estar en Colombia, los conciertos son magia pura”

“Desde el primer día que llegué a Colombia fui recibido con mucho cariño, me impresionó mucho la hospitalidad y la amabilidad de su gente. Hoy ya estoy celebrando 40 años, las bodas de Rubí, que no es menos importante”: aseguró el artista.

También habló del Chocó, un lugar que le encantaría conocer además es de las únicas zonas de Colombia a las que no ha podido asistir en más de 25 años viniendo a nuestro país.

El chileno habló de su repertorio musical, donde destacó que: “Ahora tengo un problema: con 40 años de música ya no sé qué canciones elegir”, indicó que hay canciones que la gente espera como: Polvo de estrellas, Ahora, Bandido, Febrero 14, Pa’ lante, Aventurera y Yo te seguiré que son infaltables en su listado de canciones y que él disfruta mucho.

Uno de los precursores del romanticismo en la música latina de los años 80´s y 90´s, habló de las nuevas formas de relacionarse en la actualidad: “Hay cifras que hablan de la baja natalidad, es un problema muy serio y da cuenta de las relaciones que se están ejerciendo donde no hay un compromiso por crear una familia, entonces las canciones están muy orientada en ese sentido, dedicadas a la cintura para abajo” el artista dice con certeza que el romanticismo en la música volverá muy pronto.

Lo mas reciente del artista es la canción “Crecerás”, un tema dedicado a su primera hija mujer llamada Victoria, en el que él se presenta como padre y le da la confianza de crecer como un gran ser humano.

Luego de 40 años de trayectoria musical, Alberto Plaza, se siente más activo que nunca “tengo más proyectos que recuerdos” dice, además indicó que está escribiendo el guion de una película que lo tiene muy feliz e inspirado.