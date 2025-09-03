¿Por qué presentó su renuncia el boyacense Wilmar Leal como director del Fondo Colombia en Paz?

Tunja

A través de sus redes sociales, Wilmar Leal Pérez, publicó la carta de renuncia a su cargo de director Ejecutivo del Fondo Colombia en Paz, que le remitió al presidente Gustavo Petro, y fechada del martes 2 de septiembre. Sin embargo, hay una duda: ¿por qué hasta ahora da a conocer su renuncia, si en el cargo que él dejó, ya estaba posesionada desde hace dos semanas, la nueva directora?

Esta posesión se puede corroborar en las redes del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, con una publicación del miércoles 20 de agosto, acto que adelantó la directora del Dapre, Angie Rodríguez, acompañada del ministro del Interior, Armando Benedetti. La directora del Fondo Colombia en Paz, posesionada desde hace dos semanas, es Sandra Sulay Fuentes Durán, como se puede ver a continuación:

En su carta de renuncia, Wilmar Leal aseguró que el Fondo se consolidó como «la esperanza de miles de víctimas y firmantes, y hoy por hoy, es reconocido como el más grande promotor del desarrollo y el progreso por miles de familias que a lo largo y ancho de los 170 municipios PDET y los 344 municipios Zomac se han beneficiado de su objetivo misional».

Resaltó que durante su tiempo como director Ejecutivo se aceleró la ejecución de los recursos para los programas de paz. «En 2024 logramos la mayor ejecución de la historia del Fondo Colombia en Paz desde su creación en el 2017. Este 2025, si se sigue la tendencia, superaremos lo logrado en el 2024», escribió.

De sus logros que destacó, se encuentran la transformación digital del Fondo, la consolidación de una política de transparencia y datos abiertos, el fortalecimiento de la marca Paissana para apoyar a los emprendedores, la articulación con organismos de control y la creación de nuevas subcuentas con ministerios y entidades del Estado.

Finalizando el documento de su renuncia, Wilmer Leal reconoció que «aún quedan muchas tareas por cumplir y muchos procedimientos por mejorar», y aseguró que su anhelo es que la construcción de la paz se logre con la participación de toda la sociedad. Cerró su carta agradeciendo a los funcionarios del Gobierno y del Fondo, y recalcó que, pese a la polarización política, su esperanza está puesta en la «sinergia y empatía alrededor de la vida, que no es otra cosa que la humanización de la paz».

Por ahora, se mantendrá la duda de por qué solo 13 días después de que ya el propio Dapre había posesionado a una nueva directora, Wilmer Leal presentó su renuncia.