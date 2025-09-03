Política

Partidos y precandidatos siguen preparando encuesta para elegir candidato único: Estos son los detalles

El objetivo sería elegir a 5 de los precandidatos de centroderecha para que sean ellos quienes luego compitan en la consulta de marzo de 2026

Elecciones Colombia

Elecciones Colombia / Rawf8

María Paula Pineda

Colombia

En la noche de este martes en la casa del expresidente César Gaviria se realizó una nueva reunión con precandidatos de cara a las elecciones de 2026.

Asistieron Juan Daniel Oviedo, Enrique Peñalosa, Juan Manuel Galán, Martha Lucía Ramírez, el exalcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo y el senador liberal Mauricio Gómez.

Hay que señalar que también estaban invitados los partidos Conservador y de la U pero debido a algunas molestias por la elección del nuevo magistrado de la Corte, se bajaron del encuentro.

El tema de conversación fue la encuesta que buscan realizar entre partidos como el Liberal, el Conservador, el Nuevo Liberalismo, la U y Cambio Radical en enero de 2026.

El objetivo es que allí se elija solo a 5 precandidatos que luego vayan a competir de la consulta que se realizará el 8 de marzo del próximo año para que de ahí, salga un candidato único que dicen espera sea quien gane las elecciones a la presidencia en la primera vuelta.

La próxima semana, entre martes y miércoles, se volverán a reunir y se espera que a este nuevo encuentro asistan los directores de Cambio Radical y el Centro Democrático. Allí también, se esteblecerán las fechas tentativas en las que se anunciaría la gran coalición que vienen preparando.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad