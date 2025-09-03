Partidos y precandidatos siguen preparando encuesta para elegir candidato único: Estos son los detalles

Colombia

En la noche de este martes en la casa del expresidente César Gaviria se realizó una nueva reunión con precandidatos de cara a las elecciones de 2026.

Asistieron Juan Daniel Oviedo, Enrique Peñalosa, Juan Manuel Galán, Martha Lucía Ramírez, el exalcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo y el senador liberal Mauricio Gómez.

Hay que señalar que también estaban invitados los partidos Conservador y de la U pero debido a algunas molestias por la elección del nuevo magistrado de la Corte, se bajaron del encuentro.

El tema de conversación fue la encuesta que buscan realizar entre partidos como el Liberal, el Conservador, el Nuevo Liberalismo, la U y Cambio Radical en enero de 2026.

El objetivo es que allí se elija solo a 5 precandidatos que luego vayan a competir de la consulta que se realizará el 8 de marzo del próximo año para que de ahí, salga un candidato único que dicen espera sea quien gane las elecciones a la presidencia en la primera vuelta.

La próxima semana, entre martes y miércoles, se volverán a reunir y se espera que a este nuevo encuentro asistan los directores de Cambio Radical y el Centro Democrático. Allí también, se esteblecerán las fechas tentativas en las que se anunciaría la gran coalición que vienen preparando.