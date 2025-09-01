Lunes 1 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Cuatro homicidios en casos aislados en los municipios de La Tebaida, Calarcá, Quimbaya y Armenia, hay capturados en uno de los hechos, ya son 127 asesinatos este año en el Quindío

Según la Policía el caso de Armenia ocurrió a las 11:38 de la mañana del viernes 29 de agosto en la Carrera 22 con Calle 30 del barrio Popular en la ciudad de Armenia. Allí se presentó un homicidio con arma de fuego de Julián Alonso Orduña Ospina de 29 años y quien debido a la gravedad de las heridas fallece en el centro asistencial.

En este hecho, se conoció que esta persona se encontraba trabajando en una chatarrería cuando es agredido por hombres que ingresan al establecimiento, le disparan y posteriormente huyen en un automóvil.

De acuerdo con la información de la Policía, la víctima registra anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de intimidación o amenazas con arma de fuego e inasistencia alimentaria.

La Secretaría de Gobierno Municipal de Armenia, en articulación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, anunció la captura de los presuntos responsables del homicidio de este homicidio.

Gracias a la información suministrada por la comunidad y a un trabajo interinstitucional, además de la capturas de 3 personas, se logró la incautación de un arma de fuego y un vehículo que presuntamente habrían sido utilizados en el hecho.

Las autoridades reconocen que en un 11% ha incrementado el homicidio en el Quindío, la mayoría de las víctimas registraban antecedentes judiciales

Frente a la situación de criminalidad en el departamento, el coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía advirtió que más del 80% de los sicariatos están relacionados con el tráfico de estupefacientes especialmente en Armenia.

Fue claro que toda la situación los ha llevado a replantear las estrategias de seguridad por eso durante la semana se han priorizado cinco sectores de la capital quindiana donde se ha registrado el 75% de los homicidios entre las 6 de la tarde y la una de la mañana.

La Policía a través de la Seccional de Investigación Criminal del Quindío, en coordinación de la Fiscalía 18 Seccional de Armenia, lograron hacer efectivas 3 órdenes de captura por los delitos de tentativa de homicidio.

Estas personas de 20, 29 y 38 años son indiciados de la tentativa de homicidio de un ciudadano de 60 años, ocurrido el 24 de noviembre de 2024, donde por hechos de intolerancia en el barrio Las Colinas le ocasionan varias lesiones con arma corto punzante.

La Policía del Quindío, dio a conocer el cartel de los 22 delincuentes más buscados de ese departamento, y está ofreciendo hasta 10 millones de pesos de recompensa por información que conduzca a su captura.

La Policía está en búsqueda activa para capturar a estos hombres y mujeres y llevar a cabo su judicialización. Para tal fin, han habilitado las líneas telefónicas 3143560422 o 3143609791. Se garantiza absoluta reserva para quienes suministren información.

No para los robos en Armenia, dos hombres y una mujer ingresaron a un edificio y hurtaron varios apartamentos y salieron como pedro por su casa con los elementos hurtados.

El hecho se presentó en la tarde del jueves 28 de agosto, uno de los afectados relató “para dar a conocer una noticia que sucedió el día jueves entre las 5:45PM y 6:20PM más o menos, un robo masivo en un edificio de aparta estudios ubicado en el norte de la ciudad, yo soy uno de los alcanzaron a robar, se metieron a 4 apartamentos y se robaron cosas de valor, El edificio al que se metieron se llama angular y queda en la calle 19 norte # 15 – 81”

Lo que resulta insólito para las víctimas y denunciantes es la facilidad con la que tres personas ingresar al edificio a los cuatro apartamentos, se llevaron las cosas de valor y salieron como si nada porque ni forzaron las puertas ni provocaron daños, “dijo una de las víctimas en redes sociales.

El secretario de gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez señaló “cada que sucede un hecho que impacta a la ciudadanía como hurtos, atracos y homicidios y demás, pues de inmediato nos articulamos con nuestra policía, generamos los planes candados y demás. En especial con el tema de hurtos de los últimos días, generamos un nuevo plan, una nueva estrategia con el comandante departamento de policía.

Y agregó “reforzando la seguridad en la ciudad de Armenia en algunos puntos críticos reforzando nuestro plan cazador por si alguien nos da información de manera oportuna, porque como debes de saber situaciones como esta que ingresan a un edificio a hurtar varios pisos y nadie dice nada, sino hasta momentos después, pues ahí es donde solicitamos el apoyo de todos los ciudadanos.

Lo que preocupa a los ciudadanos es que este son varios los casos de robos, asaltos hurtos en conjuntos residenciales, edificios y hostales en zona urbana y rural en Armenia, y hasta el momento no hay ningún resultado de las autoridades ni de Policía ni de Fiscalía y tampoco se sabe si es una misma banda delincuencial o varias la que están operando en Armenia y tienen cercada a la ciudadanía con los robos, atracos y asaltos.

Un representante a la Cámara de cambio radical del Quindío confirmó que con 40 congresistas más han citado a un debate de control político al ministro de defensa, Pedro Sánchez frente a la situación de inseguridad, orden público y violencia en el país

Se trata del Jhon Edgar Pérez representante a la cámara por el Quindío que señaló que la situación de violencia, ataques contra la fuerza pública y la sociedad civil no ha parado y se ha incrementado y por eso citaron al jefe de la cartera de defensa para que dé explicaciones al congreso

La Comisión Local para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol de Armenia definió las medidas que regirán en el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa BetPlay 2025-II entre Deportes Quindío y Atlético Nacional, programado para el miércoles 3 de septiembre a las 7:45 p. m. en el estadio Centenario.

El partido fue clasificado como clase A, lo que implica un dispositivo especial de logística y acompañamiento institucional. Con esta decisión se busca garantizar la seguridad de los aficionados, la convivencia ciudadana y el normal desarrollo del espectáculo deportivo.

Ingreso por tribunas, en Occidental: se autoriza el ingreso de menores de edad a partir de los 14 años, acompañados de un adulto responsable con documento en mano. En esta tribuna no se autoriza el ingreso de camisetas ni otros elementos que hagan referencia al Atlético Nacional; tampoco de otros equipos diferentes al Deportes Quindío.

En la tribuna Norte: a los integrantes de la barra Artillería Verde Sur que se ubiquen en esta tribuna se les permitirá el ingreso de menores de edad a partir de los 14 años en compañía de un adulto responsable y documento en mano.

Mientras que en Oriental y Sur: sólo ingresarán mayores de 18 años con documento en mano. Las Barras del Atlético Nacional pueden ingresar con la camiseta del equipo a la tribuna Sur y a la tribuna Oriental.

En el Quindío, las autoridades de salud declararán la alerta roja hospitalaria, porque 270mil usuarios de la Nueva EPS y Asmet salud no tienen red de prestación de servicios en clínicas y hospitales.

Según el secretario de salud, Carlos Alberto Gómez, las EPS adeudan $528 mil millones de pesos especialmente a el hospital San Juan de Dios de Armenia, las clínicas San Rafael, Sagrada Familia, Central del Quindío y la RedSalud Armenia, donde se ven afectados por la falta de pagos de las EPS a los servicios de salud de primer, segundo y tercer nivel, situación que está comprometiendo seriamente la capacidad resolutiva de las instituciones prestadoras.

Ante este panorama, la Secretaría de Salud Departamental anunció que declarará alerta roja hospitalaria y que interpondrá acciones legales ante el Ministerio de Salud.

En el marco de la sesión de la Comisión Regional de Moralización , la Contraloría Municipal de Armenia puso en conocimiento de dicha Comisión y trasladó por competencia a la Contraloría General de la República, Gerencia Quindío , el oficio , remitido por el Municipio de Armenia el pasado 6 de agosto donde la administración municipal se pronunció sobre la recepción del Complejo Acuático por parte de la empresa Proyecta del Departamento del Quindío señalando inconsistencias encontradas dentro de la obra que impiden al Municipio recibir formalmente el proyecto.

Con el propósito de facilitar el trámite de cambio de puesto de votación de cara a las elecciones de 2026 por parte de aquellos ciudadanos que cambiaron su lugar de residencia, la Registraduría Nacional del Estado Civil habilitará a partir de hoy, 1 de septiembre, hasta el 31 de marzo de 2026, cerca de 400 puntos en todo el país, los cuales se suman a las sedes de la Registraduría a nivel nacional donde los ciudadanos han venido realizando el trámite de inscripción.

Los puntos estarán ubicados en lugares estratégicos de ciudades capitales e intermedias del país como centros comerciales y sitios con alta afluencia de público. El trámite puede realizarse de lunes a sábado de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. o de 11:00 a. m. a 8:00 p. m., según corresponda, presentando la cédula amarilla con hologramas o la cédula digital, en su versión física o desde el dispositivo móvil.

Únicamente deben realizar el trámite de inscripción aquellos ciudadanos que cambiaron su lugar de residencia o que hayan regresado al país de forma permanente y los ciudadanos a quienes les fue expedida su cédula de ciudadanía antes de 1988 y no están en el censo electoral. de la Antes de realizar el trámite, se recomienda a los ciudadanos consultar en la página web Registraduría Nacional su lugar de votación

Tasa de desempleo se mantiene en un dígito, ubicándose en 8.8% en el mes de julio. Armenia subió en posición de ciudades con mayor desempleo y es sexta, pero bajó el desempleo con respecto al mismo periodo del año 2024, pasando de 11.7% a 10.6%, en la capital del Quindío aumentó la informalidad que es del 43.6%

El mercado laboral de Armenia alcanzó 140 mil ocupados en el primer semestre de 2025, lo que representa un crecimiento del 5,2% frente al año anterior, equivalente a 7 mil nuevos puestos de trabajo.

Aunque la ocupación creció, la informalidad repuntó hasta el 43,4% en el segundo trimestre de 2025, cuatro puntos por encima del mínimo histórico alcanzado en 2024. El aumento estaría relacionado con el mayor peso de micronegocios y autoempleo en la ciudad.

En el municipio turístico de Salento despliegan planes de control para combatir la informalidad en alojamientos

Ante la alerta que emitió el gremio hotelero del Quindío sobre el incremento de la informalidad en lo corrido del año consultamos al alcalde del municipio padre del departamento, Santiago Ángel Morales quien reconoció el trabajo que desarrollan para fortalecer la formalidad.

Resaltó que al ser un municipio pequeño se hace mucho más fácil el control en la zona urbana y rural con el fin de garantizar que los hoteles cumplan con la normatividad correspondiente.

Empresas Públicas de Armenia dispone de una cuadrilla especializada que trabaja de manera permanente, los siete días de la semana, para atender cualquier eventualidad en las redes de acueducto, fontanería y alcantarillado de la ciudad.

Estas labores comprenden la intervención de tuberías, el mantenimiento correctivo de redes principales, el cambio de llaves de paso de media pulgada, requerimientos de los usuarios, inundaciones de alcantarillado, entre otros, garantizando la continuidad y calidad en la prestación del servicio.

100 madres gestantes participaron en la fiesta de la Lactancia Humana liderada por el ICBF, con experiencias lúdicas, pedagógicas y mucha diversión. En articulación con Comfenalco, aprendieron sobre la importancia de la lactancia exclusiva durante los primeros seis meses de vida del bebé y el fortalecimiento del vínculo de amor.

A partir de este lunes 1° de septiembre, el gobernador del Qindío Juan Miguel Galvis Bedoya, y otro grupo de gobernantes departamentales colombianos, estarán en la feria Expo Osaka - 2025, luego de haber cumplido una amplia agenda en Tokio (Japón) y previo a lo que será la parte final de la misión oficial promovida por la Federación Nacional de Departamentos y Procolombia, con los mandatarios en tierras asiáticas.

Se confirma la llegada a la ciudad de Armenia de la reconocida cadena hotelera internacional Ibis Styles, que construirá su primer hotel en la avenida Centenario de Armenia.

Este importante logro se consolida gracias al trabajo articulado entre el Gobierno departamental y la Agencia para la Promoción e Inversión – Invest in Armenia, con el apoyo de aliados estratégicos del sector público y privado.

De acuerdo con Felipe Gámez, gerente del proyecto, la inversión alcanzará los 75.000 millones de pesos y contará con características de gran impacto para la ciudad: un edificio de 13 pisos, 180 habitaciones, un rooftop con bar y piscina, restaurante con capacidad para 120 personas, salón de reuniones para 220 asistentes, un local comercial de café y más de 600 m² destinados al entretenimiento, con vistas panorámicas de Armenia.

Su construcción está proyectada para culminar en 48 meses, posicionándose como un referente de modernidad y fortaleciendo la oferta turística y la vida nocturna de la capital quindiana.

En deportes, volvió a perder del Deportes Quindío, en esta oportunidad contra el líder del torneo Dimayor de la B, Jaguares de Córdoba por marcador de 2 a 0, el Deportes Quindío solo ha ganado un partido de ocho jugados y ocupa el puesto 14 en la tabla de posiciones.