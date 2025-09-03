Más de 20 barrios de Barranquilla estarán sin agua HOY 3 de septiembre: esta es la lista

La empresa Triple A informó que, este miércoles 3 de septiembre, realizará trabajos de optimización del sistema de acueducto que suministra agua potable a algunos sectores de Barranquilla.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

“Las labores comprenden la reparación de una fuga registrada en tubería de conducción de 24 pulgadas ubicada en la calle 71 con carrera 32, y otra presentada en la calle 70C con carrera 23C”, informó por medio de un comunicado.

Igualmente, durante este tiempo también, ha dicho Triple A, se adelantará un cambio de válvula de 20 pulgadas en el sistema de bombeo de la Estación Delicias, y en paralelo se avanzará con la instalación de un macromedidor en la carrera 27 con calle 72.

Para la realización de estos trabajos se requiere la interrupción temporal del servicio de acueducto en los siguientes sectores.

Sectores afectados

De 11:00 de la mañana a 3:00 de la tarde: Porvenir, Alto Prado, Betania, Delicias, Ciudad Jardín (desde la carrera 41C a la Carrera 43, entre la 74 y la calle 79), El Golf, San Vicente, Riomar, Santa Mónica, Altos de Riomar, Altos del Limón, Castellana, Andalucia, El Limoncito, Villa Del Este, Río Alto.

De 11:00 de la mañana a 9:00 de la noche: Olaya, San Felipe (desde la carrera 21B a la carrera 27, entre la calle 68 y la calle 73), Carlos Meisel (desde la carrera 22D a la carrera 26, entre la calle 73 y la calle 74C), Nueva Colombia, Villate, Cuchilla de Villate, Lipaya.