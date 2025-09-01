Estas son las localidades de Barranquilla que reportan casos de dengue: van más de 2.400

las jornadas de vacunación casa a casa, con 144 equipos desplegados. Fotos Redes Sociales.

Van más de 2.400 casos de dengue en Barranquilla durante este 2025.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

En la semana epidemiológica 34, que corresponde al 23 de agosto del 2025, se han notificado 2.426 casos de dengue en la ciudad, de los cuales 770 corresponden a la Localidad Suroccidente; Suroriente 671; Metropolitana 438; Norte-Centro Histórico 282; Riomar 176; otros municipios 84 y 5 que se reportan sin datos.

Dentro de las acciones que adelanta el Distrito se han visitado 36.584 viviendas, eliminando 588 criaderos del mosquito Aedes aegypti.

Recomendaciones para prevenir el dengue