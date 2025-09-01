Estas son las localidades de Barranquilla que reportan casos de dengue: van más de 2.400
Las autoridades distritales realizaron recomendaciones para prevenir más casos.
Van más de 2.400 casos de dengue en Barranquilla durante este 2025.
En la semana epidemiológica 34, que corresponde al 23 de agosto del 2025, se han notificado 2.426 casos de dengue en la ciudad, de los cuales 770 corresponden a la Localidad Suroccidente; Suroriente 671; Metropolitana 438; Norte-Centro Histórico 282; Riomar 176; otros municipios 84 y 5 que se reportan sin datos.
Dentro de las acciones que adelanta el Distrito se han visitado 36.584 viviendas, eliminando 588 criaderos del mosquito Aedes aegypti.
Recomendaciones para prevenir el dengue
- Mantenga bien tapados los tanques donde almacena agua.
- Lave cada tres días albercas y fuentes de agua.
- Coloque boca abajo todos aquellos recipientes y botellas que no utilice.
- Lave y cambie el agua de floreros y bebederos de animales.
- Lavar 1 o 2 veces por semana los bebederos de los animales.
- Erradique del patio todo objeto inservible que acumule agua.
- No se automedique, acuda el centro de salud más cercano.