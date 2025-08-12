Triple A pone en marcha censo para detectar fraudes en servicio de acueducto de Barranquilla

La empresa Triple A dio inicio este mes al Censo de Usuarios del Servicio de Acueducto en sectores seleccionados de Barranquilla y el municipio de Soledad, como parte de una estrategia de actualización y consolidación de la información relacionada con las conexiones domiciliarias.

El censo, que será ejecutado por la empresa contratista Lecta S.A.S., con personal capacitado, tiene como principal objetivo recoger datos actualizados y precisos sobre el número y tipo de conexiones, caracterizar los usos del servicio (residencial, comercial o institucional) y conocer el estado actual de las redes, entre otros aspectos fundamentales para la gestión eficiente del sistema.

¿Por qué se realiza el censo?

La compañía explica que este censo es importante porque permite a la empresa tomar decisiones informadas, planificar de manera más efectiva y garantizar que las inversiones en infraestructura respondan a las necesidades reales de cada comunidad. Además, conocer a fondo cómo y dónde se usa el servicio facilita la detección de irregularidades, la formalización de conexiones y la reducción de pérdidas de agua, en beneficio de todos.

¿Cómo beneficia al usuario?

El censo representa una oportunidad para seguir mejorando la calidad del servicio, optimizar los tiempos de respuesta ante posibles afectaciones, e incluso facilitar trámites relacionados con el servicio. Asimismo, garantiza una facturación ajustada al consumo real, al contar con datos verificados directamente en campo.

¿Cómo se realizará el censo?

El censo se realizará de manera presencial, casa a casa, en los siguientes barrios, Barranquilla: Villa San Carlos, Manga, Los Rosales, Pasadena, Santa María y San Roque.

Soledad: Los Ángeles, Los Laureles II, Primero de Mayo, Las Margaritas, Vista Hermosa, Villa María Selene, Don Bosco, Salamanca y El Tucán.

El personal encargado del censo estará debidamente identificado con carnet, uniforme y contará con las herramientas necesarias para diligenciar los formularios, ya sea de forma digital o física, según las condiciones del entorno.

“Triple A garantiza que toda la información recolectada será tratada con total confidencialidad y se utilizará únicamente con fines técnicos e institucionales relacionados con el mejoramiento del servicio de agua potable”, mencionó la empresa.

Censo es gratuito

Este censo no representa ningún costo para el usuario. Es un proceso que se convertirá en una herramienta técnica diseñada para caracterizar adecuadamente los inmuebles y contribuir al fortalecimiento del servicio de acueducto en el territorio.

La compañía extendió una invitación a los usuarios de los sectores priorizados a participar activamente en el censo y brindar la información requerida con confianza y disposición.

“Su colaboración es esencial para seguir construyendo un acceso seguro, eficiente y sostenible al agua potable”, precisó Triple A.