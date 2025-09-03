La UNGRD reactiva las obras del Canal de La Esperanza en La Mojana para mitigar inundaciones

Obras de la UNGRD en el Canal de La Esperanza en La Mojana.

Montería

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) anunció la reactivación definitiva de las obras de emergencia del Canal de La Esperanza en la región de La Mojana.

La decisión se tomó tras la realización de un extenso Puesto de Mando Unificado (PMU) que contó con la participación activa de líderes comunitarios, autoridades locales y departamentales. Este encuentro, según la entidad, sirvió como espacio para ratificar la voluntad de ejecutar este proyecto de vital importancia.

El anuncio recibió un respaldo amplio por parte de figuras clave de la región. Entre ellos, estuvieron los alcaldes de San Jacinto del Cauca, Oney Aurelio Hernández Rivera, y de Guaranda, Nolberto Beltrán Bueno.

Además, la medida fue apoyada por la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional, y los coordinadores de Gestión del Riesgo de los departamentos de Sucre, Córdoba y Bolívar, junto a representantes de los municipios de Majagual y Achí.

Comunidades, tenidas en cuenta

Durante la reunión, las comunidades afectadas tuvieron la oportunidad de exponer sus preocupaciones y, finalmente, respaldaron la reactivación de la obra.

Este apoyo se condicionó al compromiso adquirido por la UNGRD de revisar de manera paralela los casos relacionados con posibles compensaciones dentro del polígono que fue declarado de utilidad pública para el desarrollo del proyecto.

Genaro Celia Adachi, asesor de la UNGRD, destacó la trascendencia de la obra al afirmar: “Hoy volvemos a poner en marcha las obras del Canal de La Esperanza. Este proyecto es vital para La Mojana porque protege a miles de familias frente a las inundaciones y constituye la primera fase de una solución definitiva que la región ha esperado durante años”.

¿Qué es el Canal de la Esperanza?

El Canal de La Esperanza corresponde específicamente a la primera etapa de un proyecto integral de recuperación hidráulica. Su objetivo principal es restablecer las dinámicas naturales del río Cauca y avanzar hacia una solución permanente en el punto crítico conocido como Caregato, un lugar particularmente vulnerable a las rupturas y las inundaciones.

En términos de avance físico, la obra registra actualmente un cincuenta por ciento de ejecución. Este progreso ya ha comenzado a generar impactos positivos tangibles en la región.

Según la UNGRD, gracias a los trabajos realizados hasta la fecha, más de la mitad del caudal del río Cauca fluye ahora a través del canal artificial. Este desvío ha reducido significativamente la presión hidráulica sobre el boquete natural, lo que a su vez ha contribuido a mitigar los riesgos de inundación para las poblaciones aledañas.

De esta manera, la entidad anunció que ratifica su compromiso institucional de trabajar de la mano con las comunidades, garantizando que las voces de los habitantes de La Mojana sean escuchadas en cada etapa del proceso.

La unidad nacional asegura que las obras avanzarán con total transparencia y con un profundo sentido social, priorizando en todo momento el interés general y el bienestar de toda la región, que por décadas ha anhelado una solución estructural a sus problemas ambientales.