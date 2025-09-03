La Orquesta Los Alfa 8, le apuesta a cantar salsa en Frances, como suena?

BAJO EL CIELO DE PARIS canción romántica y conocida mundialmente como un clásico de la música francesa, compuesta por Jean Drejac y Huber Giraud, y originalmente interpretada por Edith Piaf famosa cantante francesa, llega ahora a la escena musical en su versión salsa al estilo único e inigualable de LOS ALFA 8. Interpretada en las voces de Ricardo Bustos y Giovanna Giacometo, BAJO EL CIELO DE PARIS se viste de gala fusionándose de manera inigualable bajo dos lenguas romances: la suavidad, elegancia y fluidez del Francés, y el ritmo apasionado y melodioso del Español.

Giovanna Giacometo, quien fue invitada especialmente por la Agrupación para interpretar este tema, es una talentosa barranquillera que estudió canto y jazz en el conservatorio de Viena, y quien con su gran talento ha logrado desarrollar su carrera musical en escenarios europeos como Francia e Italia entre otros. Lugares donde la fusión Caribe, el Jazz y la música Clásica lograron darle una versatilidad a su estilo muy particular.

Por su parte Ricardo Bustos, Músico, Cantante, Productor Musical, Arreglista y Director por más de 35 años de la Agrupación Musical LOS ALFA 8 nominada al Grammy Latino afirma que: “BAJO EL CIELO DE PARIS” fue todo un reto y un compromiso enorme.

En su paso por CARACOL RADIO, nos contaron detalles de como se conocieron, y como se realizó esta producción musical.

“Desde que escuché a Edith Piaf me enamoré de esta canción y la interpretaba con la Agrupación desde hace años, a tiempo de Vals instrumental”. Afirmo Ricardo Bustos.

Los arreglos de este nuevo sencillo estuvieron a cargo de Mauricio Ortiz, Luis Galindo y Ricardo Bustos.

También contaron con la participación del reconocido percusionista colombiano German Villarreal, Gionanni Parra en el Bandoneón y muchos otros talentosos músicos que grabaron instrumentos como trompetas, el baby bass y los infaltables saxofones característicos en el sonido que identifica a LOS ALFA 8.

La grabación y mezcla se realizó en Bogotá en Music Time Studios al igual que el mastering.

BAJO EL CIELO DE PARIS cuenta con un video clip grabado en dos escenarios: Bogotá y Paris. Con un montaje y una ambientación de cortinas color rojo en Velvet Terciopelo, una iluminación cálida evocando al famoso Moulin Rouge e incluyendo lugares emblemáticos de la capital francesa.

Todo esto acompañado de un espectacular grupo de baile que se destaca con sus pasos clásicos de Salsa. Definitivamente un tema para enamorar, dedicar, bailar y disfrutar al mejor estilo de LOS ALFA 8.