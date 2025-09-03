Hernán Torres: “No hay tiempo, pero no hay que sacar disculpas”

Millonarios disputó el juego de ida de los octavos de final ante Envigado, pero en condición de visitante no pudo ante su rival y salió derrotado un gol por cero. Al final del partido, el técnico Hernán Torres habló de lo sucedido en el encuentro.

De acuerdo con el entrenador, el equipo bogotano perdió por jugar lento y no encontrar la manera de revertir esta situación, especialmente en el primer tiempo. En la etapa complementaria alabó que su equipo tuvo cuatro opciones de gol, pero lamentó no haberlas concretado.

Con esta, el equipo ‘embajador’ suma su segunda derrota consecutiva en Copa tras la que sufrió ante el Real Cartagena en la definición para entrar a los octavos de final. En Liga, ha ganado ante Junior y Águilas Doradas.

¿Qué más dijo el técnico Hernán Torres?

Análisis del partido: “Está incómodo porque jugamos muy lento, muy despacio y el rival se arma y no hay posibilidades para uno de generar y dar espacios. un primer tiempo lento, ordenado,pero muy pasivos en quitar y eso facilitó al rival para hacer el gol y mantener le resultado. Sí tenemos posesión de la pelota, pero no profundizamos y el arco está es al frente. Sé que el rival se para bien, pero hay que profundizar y filtrar. Hay que mejorar y corregir, hay un grupo receptivo y con muchas ganas de salir de lo que estamos viviendo”.

Generación de juego: “En el segundo tiempo fue donde tuvimos más opciones de gol. Llegamos con posibilidades de gol, claras, debajo del arco, pero con intenciones no se gana y hay que trabajar. Sumar de a tres en cada juego como queremos que pase con Millonarios”.

Cambios en el segundo tiempo: “Mejoramos ostensiblemente porque cambiamos el módulo. Hubo movilidad, opté por meter a Chócolo que conoce la posición para crear, luego entró Alex que no entró bien ni desequilibrando como queríamos. Tuvimos opciones de gol, pero creo que mejoramos. Teníamos la necesidad del resultado y al final jugamos con un media punta y los dos extremos”.

¿Qué quiere con Millonarios? “Que Millonarios juegue bien al fútbol. Es lo que quiero yo. Estoy convencido de que si jugamos bien vamos a tener más posibilidades de ganar y es lo que transmitimos. Y ¿Cómo jugamos bien? Con posesión, agresividad, jugar en bloque, ya el rival que no llegue tan fácil a nuestro arco. Hemos trabajado sobre la base que dejó González. Nos falta más intensidad, velocidad, más agresividad. Todas esas cosas y detalles hay que aplicarlas en esta carrera porque no hay tiempo. No hay que sacar disculpas hay que solucionar los problemas lo más pronto posible”.