En El Contento denuncia que se quiere vender el predio donde funcionaba el antiguo mercado público

En El Contento denuncia que se quieren vender el predio donde funcionaba el mercado público. / Foto: Jenny Márquez.

Cúcuta

Pedro Castellanos, presidente de la junta de acción comunal del barrio El Contento y Edil de la Comuna 1, denunció que la antigua sede donde funcionaba el mercado público, ubicado en la avenida 13 con calle 13, estaría próximo a ser vendido por terceros, siendo este un espacio, según Castellanos, que le pertenece a la comunidad.

“Miren el mercado cómo está” dijo Castellanos, quién cuestionó el abandono de este predio, que actualmente está consumido con la maleza y es aprovechado por los habitantes en condición de calle para el consumo de estupefacientes.

El líder comunal indicó que “un funcionario de la EIS Cúcuta me dijo que esto lo van a vender y la comunidad reclama este predio de 840 metros para un proyecto social para la comunidad”.

Hizo un llamado “a Jorge Acevedo, alcalde de Cúcuta, al secretario de gobierno, al gobernador del departamento, esto es de la comunidad, que debería ser usado como un centro de acopio, de atención, para el público, como en algún momento lo fue”.

Pidió que renazca este espacio como lo que en algún momento fue, un mercado público, resaltando su estratégica ubicación, a pocas cuadras del centro de la ciudad.