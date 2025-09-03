“Es un abuso procesal”: abogado de Day Vásquez frente a videos expuestos por defensa de Petro Burgos

En el marco de la audiencia preparatoria del juicio contra Nicolás Petro Burgos, el abogado Alaid Freja, defensor de Day Vásquez, cuestionó la presentación de unos videos por parte de la defensa del hijo del presidente. En dichas grabaciones aparece Vásquez junto a varias amistades en una piscina, aparentemente en una casa en Tubará, que habría sido adquirida por la entonces pareja.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Según Freja, este tipo de presentaciones carecen de relevancia jurídica en medio de este proceso.

“Llamemos abuso desde el punto de vista procesal, porque no tiene ninguna relación con los puntos que son objetos de debate en este proceso”, afirmó Freja.

“Ausencia de fundamento jurídico”

El abogado sostuvo que la defensa de Petro Burgos está actuando sin una teoría del caso clara y por eso recurre a este tipo de mecanismos.

Más información Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

“Pienso que es una demostración de una ausencia de fundamento jurídico para poder enfocar una teoría del caso. Cuando una persona está ausente de una verdadera teoría del caso recurre a estos mecanismos”, indicó.

Además, sugirió que el uso de los videos podría tener una intención de intimidación hacia su Daysuris Vásquez.

Más información Carlos Camargo es elegido como nuevo magistrado de la Corte Constitucional: perfil y trayectoria

“Pienso que él acude a estos mecanismos es como una forma de querer intimidar porque eso es lo que ha venido con sus conductas dando entrever. Es que piensa de una manera de intimidar a Day Vásquez, como sabe que ella en su declaración va a ser muy contundente”, sostuvo

“Mecanismos extraprocesales”

El abogado Freja también se pronunció sobre la forma en que se está ejerciendo la defensa del exdiputado del Atlántico.

“Yo pienso que son mecanismos bajos, pero eso yo lo miro como profesional y como docente, como penoso. Que un profesional del derecho acuda a estos mecanismos, llamémosle así, extraprocesales. Lo miro con mucha preocupación, con mucha preocupación mirándolo desde el punto de vista profesional”.