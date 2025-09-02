Clasificación general Vuelta España etapa 10: Así quedaron Egan Bernal, Buitrago y demás colombianos

Luego del descanso del día lunes, inició la segunda semana de la Vuelta España con una etapa que fue, en su mayoría llana, pero que tuvo una línea de meta en un premio de primera categoría. La fracción contó con 175.3 kilómetros entre Parque de la Naturaleza Sendaviva y el final en alto en El Ferial Larra Belagua.

El ganador de la etapa fue el australiano Jai Vine (UAE), quien repitió victoria luego de haberse impuesto en la sexta jornada. Vine hizo parte de algunas fugas, pero sobre el final se fue solo y conquistó la etapa para también ascender algunas posiciones en la general. Le siguió en el segundo puesto Pablo Castrillo a 35 segundos y en el tercer lugar del día Javier Romo a 1 minuto y 4 segundos.

¿Cómo les fue a los colombianos en la etapa 10?

Harold Tejada fue uno de los grandes animadores del día al integrar escapadas. De hecho, terminó siendo el mejor colombiano del día, cruzando la meta en el puesto 13 a 1 minuto 5 segundos.

Egan Bernal, por su parte, fue el segundo mejor del día, pero le perdió pista a Jonas Vingegaard, y finalizó fuera del lote principal, a 37 segundos del tiempo que registró el danés y a 1 minuto y 42 segundos del ganador.

Clasificaciones de la etapa 10

Posición Ciclista Equipo Tiempo 1. Jai Vine UAE Emirates 3:56:24 2. Pablo Castrillo Movistar +35″ 3. Javier Romo Movistar +1′04″ 13. Harold Tejada Astana +1′46″ 18. Egan Bernal INEOS +1′57″ 46. Brandon Rivera INEOS +7′11″ 62. Santiago Buitrago Bahrain-Victorious +8′58″ 81. Estaban Chaves EF Education +12′31″ 98. Juan G. Martínez Picnic PostNL +13′53″ 129. Sergio Higuita Astana +18′23″

Así quedaron los colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España

Jonas Vingegaard, quien llegó en el puesto 11 con 1′05″ del ganador del día, recuperó la camiseta de líder y sacó una diferencia sobre el noruego Torstein Træen de 26 segundos. En el tercer lugar está el portugués Joao Almeida a 38 segundos.

Respecto a los colombianos, Egan Bernal se mantiene como el mejor con una diferencia de 2 minutos y 55 segundos con relación a Jonas Vingegaard. Luego se ubica Harold Tejada en la casilla 21 a 10 minutos y 7 segundos, desplazando a Santiago Buitrago hasta el puesto 25, quien quedó a 15 minutos.

Vea acá la general:

Posición Ciclista Equipo Tiempo 1. Jonas Vingegaard Team Visma 37:33:52 2. Torstein Træen Bahrain-Victorious +26″ 3. Joao Almeida UAE Team +38″ 11. Egan Bernal INEOS +2′55″ 21. Harold Tejada Astana Bahrain-Victorious +10′07″ 25. Santiago Buitrago Bahrain-Victorious +15′00″ 43. Brandon Rivera INEOS +36′54″ 73. Sergio Higuita Astana +54′25″ 76. Juan G. Martínez Picnic PostNL +55′34″

¿Cómo se correrá la etapa 11?

La jornada tendrá lugar este miércoles 3 de septiembre en un circuito que recorrerá Bilbao, el cual será de 157.4 kilómetros. Estará llena de montaña, con un total de 7 premios, de los cuales cinco son de tercera categoría y dos de segunda. Se prevé una etapa para la fuga por la altitud que afrontarán los pedalistas.

Usted podrá seguir la fracción por el minuto a minuto de caracol.com.co