¿Qué pasará con los colombianos en la segunda semana de la Vuelta a España?

La Vuelta a España continuará con la fracción entre Parque de la Naturaleza Sendaviva y el Ferial Larra Belagua, una etapa corta, explosiva y montañosa en sus kilómetros finales. Tiene dos ascensos categorizados, el último, en línea de meta tendrá 9.4 kilómetros y 1590 metros de altitud al 5.3 por ciento.

Así comenzará una semana difícil y llena de obstáculos para los ciclistas colombianos que no tuvieron un final de primera semana bueno tras el desgaste de 9 días con diferentes terrenos y con rivales que sacaron algo de ventaja en las etapas de montaña.

En la fracción que terminó en Valdezcaray, Egan Bernal perdió dos puestos en la general y salió del top 10, aún así, el colombiano espera recuperar en lo que queda de la competencia y volver a estar mucho más arriba como era su meta principal, quedar entre los cinco mejores.

Y esta semana sí que es apta para eso. Claro, si tiene piernas y potencia suficiente para afrontar lo que viene. Y es que este miércoles se corre tal vez una de las fracciones con más desgaste y es la que sale y llega en Bilbao.

Es un serrucho de siete premios de montaña y de 157.4 kilómetros que seguro generará una carga extra entre los favoritos. Será para clasicómanos, pero siguiendo la pauta de velocidad de la Vuelta, se irá muy rápido. Esto podría generar riesgos materializados en cortes, por lo que hay que tener toda la atención.

¿Qué más traerá la segunda semana de la Vuelta a España?

El jueves llega otra de las etapas esperadas, pero que no tiene la mejor ubicación dentro del calendario de la Vuelta a España. Se trata de la número 12 que empieza en Laredo y termina en Los Corrales de Buelna. 144.9 kilómetros, rapidísima y con un premio de segunda y otro de primera categoría.

El de primera no está en el final, por lo que es una etapa que podría ser apta para una fuga. Por qué no está bien ubicada, bueno, porque un día después se sube el temido L’Angliru.

Que es la etapa del viernes. Mucho más larga y con mucho más para definir. Tiene 202.7 kilómetros y tres premios de montaña. Dos de primera y uno de categoría especial, no hace falta decir que este último es L’Angliru. 9.7 kilómetros, 1200 metros de altitud y una pendiente media de 9.7 por ciento.

Además, catalogado como uno de los puertos más complicados, no solo de España, sino de Europa entera, con pendientes máximas de hasta el 18 por ciento. Es ahí en donde se espera ver a los favoritos, entre ellos a los colombianos, especialmente a Bernal y a Santiago Buitrago, pero también a Harold Tejada que podría hacer un intento.

Pero aquí no acaba todo. La jornada del sábado 6 de septiembre llevará a los ciclistas a otro recorrido intenso y montañoso. Será el que termina el los Lagos de Somiedo en La Farrapona, ascenso ya habitual en la Vuelta con tres ascensos y 135 kilómetros. El domingo, la semana terminará con una etapa para embaladores.

¿Cómo están los colombianos en la clasificación general?