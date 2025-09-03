Dos uniformados del Ejército fueron quemados vivos en medio de una operación militar en Putumayo

Dos uniformados del Ejército habrían sido quemados vivos en medio de una operación en Putumayo.

En medio de una operación militar en la cual se hacía el desmantelamiento de un laboratorio para el procesamiento de droga, un subteniente y un soldado profesional del Ejército Nacional resultaron gravemente heridos tras ser atacados con gasolina e incendiados en zona rural de Villagarzón, Putumayo.

De acuerdo con la información preliminar entregada por el Ejército, los hechos se produjeron cuando, en medio del procedimiento, se presentó una asonada de la comunidad, presuntamente instrumentalizada por el grupo armado ilegal Comandos de Frontera.

Los dos militares, cuyas identidades no han sido reveladas, sufrieron graves quemaduras y fueron evacuados de la zona para recibir atención médica. Actualmente son trasladados hacia un hospital en Florencia, Caquetá, donde se espera su valoración y estabilización.

Por el momento, las autoridades afirman que mantienen presencia en el área para controlar la situación y garantizar la seguridad de las tropas.