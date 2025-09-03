Dos localidades tendrán cortes de agua HOY en Bogotá: IDU confirmó lista de barrios y hora

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció cortes masivos de agua en varias localidades de la ciudad debido a obras que está realizando el IDU en la Avenida El Rincón. Las localidades afectadas serán Suba, Engativá, un sector de Fontibón y Kennedy.

Este miércoles 3 de septiembre, las interrupciones en el servicio se llevarán a cabo únicamente en Engativá y Fontibón. Según explicó el gerente de la EAAB, en Engativá comenzó en la nochde de martes, pero solo durará 24 horas, restableciéndose el servicio hoy a las 12 de la noche. Las zonas más alejadas podrían tardar entre 5 y 6 horas adicionales en recibir el servicio.

El funcionario también advirtió que tras el restablecimiento del servicio, el agua podría presentar un cambio de coloración, sin embargo, aseguró que el agua seguirá siendo potable, aunque recomendó evitar lavar la ropa blanca en ese momento.

Ante la falta de agua, la EAAB recomienda a los ciudadanos comunicarse a la línea 116 para solicitar el servicio de carrotanque. Otras recomendaciones son:

Llenar el tanque de reserva de su vivienda antes del corte.

Consumir el agua almacenada antes de las 24 horas.

Hacer uso racional del agua, priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Solicitar carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público a través de la Acualínea 116 .

Aunque se espera que los trabajos se completen en el plazo previsto, la EAAB y el IDU informarán sobre cualquier novedad a través de sus páginas web. Tome nota, estas son las zonas afectadas para este miércoles 3 de septiembre de 2025

Localidades sin agua HOY: Engativá y Fontibón

Sectores:

Entre la Avenida Carrera 68 a la Avenida Ciudad de Cali (Carrera 86)

Entre la Avenida Calle 26 y el Río Salitre

Entre la Avenida Ciudad de Cali (Carrera 86) y el Río Bogotá

Entre Avenida Calle 24 y el Río Salitre o Humedal Juan Amarillo

Barrios sin agua HOY 3 de septiembre:

Luis Carlos Galán

Sabana del Dorado

Bosque Popular

Normandía

La Cabaña

Aeropuerto El Dorado

Centro Engativá II,

Quirigua

Primavera

La Estradita

La Riviera

Los Cerezos

Garcés Navas Oriental

Bochica

Las Ferias

Ciudadela Colsubsidio

Quirigua Oriental

Marandú

El Madrigal

Villa Gladys

San José de Fontibón

Palo Blanco

El Real

Metrópolis

El Cortijo

Bolivia

Pueblo Viejo

El Cedro

San Antonio Urbano

La Estrada

El Encanto La Serena

El Dorado

Álamos

Villa Sagrario

Bonanza

Florencia

Villa Amalia

El Laurel

Villa Luz

Engativá El Dorado

Engativá Zona Urbana

Garcés Navas Sur

Los Álamos

Las Ferias Occidental

Boyacá

Santa Cecilia

Ferrocaja Fontibón

La Faena

Santa Mónica

La Soledad Norte

Puerta de Teja

San Ignacio

San Joaquín

Normandía Occidental

Villas de Granada

Garcés Navas

El Pantano, Villas de Granada I

Autopista Medellín

La Granja

El Muelle

Villa del Mar

El Cedro, Bolivia Oriental

Los Álamos

Los Ángeles

Ciudad Bachué I Etapa

París Gaitán

París, Bolivia

Florida Blanca

Santa Rosa

Gran Granada

Bochica II

Ciudad Bachué

Villas de Alcalá

Taborá

Santa Helenita

Julio Flórez

Santa María

El Gaco

Las Navetas

San Antonio Engativá

Jardín Botánico

El Dorado Industrial

El Minuto de Dios

Bellavista Occidental y Punto de Suministro Zona Industrial de Cota (Aguas de la Sabana).