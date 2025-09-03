Dos localidades tendrán cortes de agua HOY en Bogotá: IDU confirmó lista de barrios y hora
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció cortes masivos de agua en varias localidades de la ciudad debido a obras que está realizando el IDU en la Avenida El Rincón. Las localidades afectadas serán Suba, Engativá, un sector de Fontibón y Kennedy.
Este miércoles 3 de septiembre, las interrupciones en el servicio se llevarán a cabo únicamente en Engativá y Fontibón. Según explicó el gerente de la EAAB, en Engativá comenzó en la nochde de martes, pero solo durará 24 horas, restableciéndose el servicio hoy a las 12 de la noche. Las zonas más alejadas podrían tardar entre 5 y 6 horas adicionales en recibir el servicio.
El funcionario también advirtió que tras el restablecimiento del servicio, el agua podría presentar un cambio de coloración, sin embargo, aseguró que el agua seguirá siendo potable, aunque recomendó evitar lavar la ropa blanca en ese momento.
Ante la falta de agua, la EAAB recomienda a los ciudadanos comunicarse a la línea 116 para solicitar el servicio de carrotanque. Otras recomendaciones son:
- Llenar el tanque de reserva de su vivienda antes del corte.
- Consumir el agua almacenada antes de las 24 horas.
- Hacer uso racional del agua, priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
- Solicitar carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público a través de la Acualínea 116 .
Aunque se espera que los trabajos se completen en el plazo previsto, la EAAB y el IDU informarán sobre cualquier novedad a través de sus páginas web. Tome nota, estas son las zonas afectadas para este miércoles 3 de septiembre de 2025
Localidades sin agua HOY: Engativá y Fontibón
Sectores:
- Entre la Avenida Carrera 68 a la Avenida Ciudad de Cali (Carrera 86)
- Entre la Avenida Calle 26 y el Río Salitre
- Entre la Avenida Ciudad de Cali (Carrera 86) y el Río Bogotá
- Entre Avenida Calle 24 y el Río Salitre o Humedal Juan Amarillo
Barrios sin agua HOY 3 de septiembre:
- Luis Carlos Galán
- Sabana del Dorado
- Bosque Popular
- Normandía
- La Cabaña
- Aeropuerto El Dorado
- Centro Engativá II,
- Quirigua
- Primavera
- La Estradita
- La Riviera
- Los Cerezos
- Garcés Navas Oriental
- Bochica
- Las Ferias
- Ciudadela Colsubsidio
- Quirigua Oriental
- Marandú
- El Madrigal
- Villa Gladys
- San José de Fontibón
- Palo Blanco
- El Real
- Metrópolis
- El Cortijo
- Bolivia
- Pueblo Viejo
- El Cedro
- San Antonio Urbano
- La Estrada
- El Encanto La Serena
- El Dorado
- Álamos
- Villa Sagrario
- Bonanza
- Florencia
- Villa Amalia
- El Laurel
- Villa Luz
- Engativá El Dorado
- Engativá Zona Urbana
- Garcés Navas Sur
- Los Álamos
- Las Ferias Occidental
- Boyacá
- Santa Cecilia
- Ferrocaja Fontibón
- La Faena
- Santa Mónica
- La Soledad Norte
- Puerta de Teja
- San Ignacio
- San Joaquín
- Normandía Occidental
- Villas de Granada
- Garcés Navas
- El Pantano, Villas de Granada I
- Autopista Medellín
- La Granja
- El Muelle
- Villa del Mar
- El Cedro, Bolivia Oriental
- Los Álamos
- Los Ángeles
- Ciudad Bachué I Etapa
- París Gaitán
- París, Bolivia
- Florida Blanca
- Santa Rosa
- Gran Granada
- Bochica II
- Ciudad Bachué
- Villas de Alcalá
- Taborá
- Santa Helenita
- Julio Flórez
- Santa María
- El Gaco
- Las Navetas
- San Antonio Engativá
- Jardín Botánico
- El Dorado Industrial
- El Minuto de Dios
- Bellavista Occidental y Punto de Suministro Zona Industrial de Cota (Aguas de la Sabana).