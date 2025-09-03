Cortes de agua en Bogotá: estas son las cuatro localidades afectadas

Nuevos cortes de agua en Bogotá y Soacha: más de 15 barrios sin suministro del 19 al 23 de mayo/ Foto Acueducto de Bogotá

A causa de las obras que realiza el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), de acuerdo con Diego Montero, gerente del Sistema Maestro de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, actualmente en la Avenida El Rincón se llevarán a cabo cortes masivos de agua en las localidades de Suba, Engativa, Fontibon y Kennedy.

En Suba inició el corte de agua en la noche del 2 de septiembre, precisamente en esta localidad la restricción durará aproximadamente 48 horas. “Estará afectada la zona occidental de Suba, es decir, desde la Avenida carrera 91 hasta el Río Bogotá y entre la 170 y la 127″, explica Montero.

En el caso de Engativa la restricción también inicio en la noche del 2 de septiembre; sin embargo, la restricción en esta localidad será de 24 horas.

“Recomendamos a los ciudadanos comunicarse a la acualinea 116 para solicitar los servicios de carrotanque”, dice Montero. Sin embargo, en Suba se contará con puntos estacionarios “para que la gente se pueda proveer sin ningún problema”.

Mientras tanto, en la comunidad de Kennedy ya se están adelantando los trabajos, pero iniciarán las restricciones el jueves 4 de septiembre. En Fontibon, los cortes serán en Ferrocaja Fontibón, El Tintal Central, Hayuelos y Urbanización Capellanía II Sector, desde la carrera 86 a la carrera 96, entre calle 19A a la calle 22.