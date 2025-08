Distrito reclama ayuda a entes de control para solucionar problema de indígenas Emberá en el Parque

Bogotá D.C

Luego de que se conociera una fiesta organizada por la comunidad Emberá en inmediaciones al Parque Nacional donde están asentados desde hace unos meses y que terminó con menores alcoholizados y la muerte de un motociclista, el Distrito indicó que no han tenido la ayuda de los entes de control para solucionar esta problemática.

“Desde el viernes le dijimos a la Defensoría del Pueblo, desde el sábado le dijimos también a la Personería y lamentablemente encontramos que hay un vacío en el que hay una especie de temor para entrar, para operar, para aplicar la ley, para incidir”, aseguró el secretario General,Miguel Silva,

Esta situación no solo ha generado problemas de orden público en la ciudad, sino tensiones con los vecinos de la zona.

“Son noches, días enteros, semanas enteras de la música sonando sin parar. Es una cosas que no se detiene en ningún momento del día. Lo que queremos es que se garantice que las personas primero estén bien y segundo, se garantice que nosotros como vecinos también podamos tener un descanso óptimo y que no se vea afectada tampoco nuestra tranquilidad”, aseguró una habitante del sector.

En redes sociales se ha viralizado un video en el que se evidencia el alto volumen de la música que pone la comunidad Emberá y que dificulta el descanso de los habitantes cerca al Parque Nacional . Este generó apoyo por parte de las personas.

“Unámonos, vivo en el mismo edificio, además, hubo un muerto por esa fiesta”, escribió un usuario.

“Es terrible esa situación, además que son bien convenientes, trabajo con el ICBF y no se imaginan lo complicado que es tratar con sus normas y costumbres”, dijo otra persona.

“Terrible situación esto se está saliendo de control”, aseguraron.

Sin embargo, también provocó el descontento de otras personas, asegurando una falta de empatía.

“Hablas desde el privilegio, ellos duermen en la calle”, “Tocó soportar”, “Si tu no has podido descansar, imagínate ellos. Ponle la queja al alcalde que no sirve para nada”, escribieron diferentes internautas en Tik Tok.