¿Cuándo pagan el cuarto ciclo de Renta Ciudadana? Consulte con su cédula si le llega el giro

Prosperidad Social inicia entrega de Renta Ciudadana y Devolución de IVA para hogares en Córdoba.

Renta Ciudadana es un programa que busca contribuir a la superación de la pobreza, fomentar la movilidad social y fortalecer la economía local, mediante la entrega de ayudas económicas, conocidas como Transferencias Monetarias Condicionadas y No Condicionadas. El programa comenzó en 2024 y se implementa de manera gradual y progresiva a través de diversas líneas de intervención. Actualmente, están en ejecución las líneas de intervención Valoración del Cuidado y Colombia sin Hambre.

Además de las transferencias, el programa establece corresponsabilidades para promover el desarrollo de capacidades y la autogestión de los beneficiarios. También articula acciones en salud, educación, inclusión productiva, cuidado, medio ambiente y participación social.

¿Quiénes son los beneficiarios de Renta Ciudadana?

Este programa de ayudas económicas es entregado a los hogares colombianos que han sido caracterizados en situación de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad socioeconómica. Sin embargo, el Estado prioriza a las familias que están conformadas por personas con discapacidad, niñas y niños en primera infancia y adolescentes, así como unidades de intervención indígenas.

Para ser parte del programa los colombianos deberán estar registrados en el SISBEN IV (grupos A, B y C) o en los listados de población indígenas validados por el Ministerio del Interior.

Además, el programa está orientado a apoyar a unidades de intervención indígenas, especialmente aquellas con personas con discapacidad que requieran cuidado y niñas y niños en primera infancia.

¿Cómo saber si es beneficiario?

Existen canales donde se puede consultar si es beneficiario de este programa o si tiene un giro disponible. Solo necesita su número de documento de identidad para hacer la consulta:

Portal de Prosperidad Social : allí se puede verificar la focalización y el estado en el programa.

: allí se puede verificar la focalización y el estado en el programa. Banco Agrario de Colombia: habilita un link para consultar pagos por cédula: Consulta giros Banco Agrario.

¿Cuándo inicia el cuarto ciclo de pagos?

Este cuarto ciclo de pagos del programa renta ciudadana depende de la fecha de dispersión de incentivos que se disponga por el programa.

Actualmente está destinado para iniciarse este mes de septiembre, la fecha exacta está por anunciarse. Se le indica a los usuarios que hacen parte de este programa que deben estar pendientes de la página de Prosperidad Social para la correspondiente actualización de la fecha.

¿Cuánto reciben las personas beneficiarias?

El monto que se entrega con este programa varía entre $220.000 y $500.000 por hogar, según la composición familiar y su clasificación en el Sisbén IV. El cálculo se basa en el costo mensual individual por integrante del hogar.

Modalidades de pago y puntos de atención

Actualmente existen dos métodos de pago:

Personas bancarizadas: reciben el dinero directamente en su cuenta del Banco Agrario, accesible también vía cajeros electrónicos (Servibanca) y billeteras digitales como BICO o Movii

reciben el dinero directamente en su cuenta del Banco Agrario, accesible también vía cajeros electrónicos (Servibanca) y billeteras digitales como BICO o Movii No bancarizadas: pueden retirar el dinero en corresponsales autorizados, como SuperGiros, Efecty, Reval, EPago, SuRed, o directamente en sucursales del Banco Agrario. En el caso de giro, se requiere presentar el documento de identidad original.

El programa de Renta Solidaria beneficia a cerca de 710.000 hogares en todo el país.