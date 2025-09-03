Cirujano es señalado por mal procedimiento en Cartagena: “Me operó los senos y quedé sin pezones”

Cartagena

Yovana Payares Carmona es una joven enfermera de Cartagena, que pese a su formación y conocimiento en salud, asegura ser víctima de un mal procedimiento médico.

En diálogo con Caracol Radio, la mujer señaló al cirujano plástico Gabriel Monterrosa, como el responsable de graves secuelas producto de una intervención quirúrgica en sus senos, que terminó dejándola sin pezones.

Señala en su testimonio que todo inició hace tres años cuando solicitó los servicios del galeno, pero, cuenta que desde el principio la atención en quirófano y su postoperatorio no fueron los adecuados, derivando en las consecuencias físicas y sicológicas que son materia de investigación por parte de la fiscalía.

“Hasta el sol de hoy no se ha pronunciado, ni él ni su abogado, pues yo estoy esperando que mi abogado también nos llame para la audiencia. He llegado a estos medios porque la verdad no me siento bien; aquí estoy con ustedes a ver qué pasa con mi caso, yo lo que quiero es que ya termine esto y que por favor se pronuncie porque la verdad me han hecho mucho bullying. Si él es tan profesional por qué no me dejó bien mis senos”, manifestó la afectada.

Por ahora no se conoce un pronunciamiento por parte del especialista, mientras tanto, avanza el proceso jurídico donde se busca resarcir los daños y perjuicios que se habrían causado a Yovana, cuya inversión económica, dice, ascienden a los 22 millones de pesos.