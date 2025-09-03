Alfredo Arias quedó avergonzado tras derrota de Junior ante Atlético: Esto dijo de sus jugadores

Junior, el mejor equipo en lo que va de la Liga colombiana, perdió ante Atlético F.C. de la segunda división por 2-0, en el juego de vuelta de los octavos de final vuelta de la Copa Colombia. Este resultado le permitió al conjunto vallecaucano igualar la serie, pero en los penales, el equiepo barranquillero se salvó del papelón y logró clasificar a cuartos.

En la definición de los penales, Atlético F.C. no pudo convertir los penales mediante Juan Farías y Gabriel Erazo, con una gran actuación del arquero Jefferson Martínez. El equipo Tiburón terminó ganando 3-4 y espera por su rival, que saldrá de la serie ente América y Bucaramanga.

Alfredo Arias, avergonzado por perder en Copa

Esta fue la segunda caída de Junior en el semestre, pues por liga dejó puntos en su visita a Millonarios. Sin embargo, ante Atlético fue más dolorosa para el entrenador Alfredo Arias, quien aseguró sentirse avergonzado por la presentación de su equipo.

“Lo único rescatable es que pasamos de fase. Siento una inmensa vergüenza. Acá le llaman pena... Felicitar al rival, que hizo lo que tenía que hacer: correr, luchar, esforzarse. Lo logró. Nosotros, por fortuna, en los penales tuvimos a Jefferson Martínez y jugadores efectivos. Solamente por eso estamos en la siguiente ronda”, dijo al respecto.

Arias negó que hubiera un exceso de confianza: “No hubo exceso de confianza, para nada. El equipo salió y atacó y quiso hacer las cosas bien. Defendimos bien, ante un equipo tan veloz, no recuerdo que hayamos pasado tanta zozobra, si no nuestro arquero hubiese sido figura. Que no te creen tantas situaciones es algo a favor. Cuando tú pretendes atacar siempre, el desequilibrio existe siempre. Cuando uno ataca normalmente dejas tres jugadores atrás. ¿Cómo se logra ganar y no tener ese gustico que fue poco? Convirtiendo los goles”, añadió.

Sin embargo, fue más autocrítico al asegurar que están perdiendo efectividad de cara al arco: “Nos está costando definir las jugadas, es lo que nos está faltando a todo lo que generamos en el campo. Tenemos que mejorar para todo lo que viene, porque esto recién empieza”, concluyó.

Entretanto, guardó unas palabras para Teófilo Gutiérrez: “ Con Teo no estamos haciendo un trabajo especial, sí le estamos pidiendo si puede llegar a estar en su peso. Él tuvo una lesión y a su edad toda para cuesta más recuperar. Aun al no estar a su ideal físico, él juega bien, sabe ubicarse en los espacios, cuando tocar, buscar al compañero, todo se le facilita por su talento. Viene de hacer 45 minutos en la altura y 90 en la altura. Hay que destacar su profesionalismo, porque si no, no podría jugar así”, comentó.