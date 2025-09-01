Además de la Nueva Eps, Salud Total y Fomag también le deben a la red de hospitales de Caldas

Manizales

La asociación de hospitales de Caldas alertó que además de las deudas de las Nueva EPS la red puede colapsar por los retrasos de los pagos de Salud Total y del nuevo modelo de salud de los docentes. En la actual vigencia la Nueva Eps debe más de 80 mil millones de pesos a los hospitales

Mónica Díaz, representante de los hospitales en Caldas, en diálogo en Caracol Radio explicó que además de la coyuntura con la Nueva Eps en el último mes salud total no ha pagado cerca de 10 mil millones de pesos a 14 hospitales del departamento de Caldas. Además, el Fomag tiene una cartera de más de 200 mil millones de pesos.

“No solo de la nueva EPS, sino también de Salud Total y de FOMAG, la cartera con nueva EPS para los dos regímenes está aproximadamente en 82 000 000 mil millones para todos los hospitales del departamento que tenemos contrato con la nueva EPS. Y para este mes de agosto Salud Total no les pagó a 14 hospitales del departamento”, dijo Díaz..

La situación es crítica según la gerente tanto así que también se ha planteado en varias reuniones restringir el servicio del régimen especial de los maestros y de salud total.

“La verdad que cada vez la situación es más crítica y se complica más porque los hospitales de segundo y tercer nivel pues van cerrando servicios porque no tienen como funcionar y se queda la red del primer nivel sin a dónde remitir los pacientes urgentes”, comentó la funcionaria

La red de hospitales de Caldas hizo un llamado desesperado a la Nueva Eps, a Salud Total y al Fomag para que se pongan al día en el pago de sus deudas. Además, alertó que la mayoría de hospitales hoy no tienen con que pagar las nóminas