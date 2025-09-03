Agro crece un 6% en el primer semestre de este año

La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) reveló que el sector agropecuario en Colombia, tuvo un 6% de crecimiento en la producción con respecto al mismo periodo del año anterior, debido a la implementación de políticas públicas orientadas a la productividad y la seguridad alimentaria.

Los principales productos sembrados este año son:

Arroz , con 1,14 millones de toneladas producidas.

, con 1,14 millones de toneladas producidas. Papa , con 2,14 millones de toneladas producidas.

, con 2,14 millones de toneladas producidas. Maíz , con 566 toneladas producidas.

, con 566 toneladas producidas. Ñame , con 288 toneladas producidas.

, con 288 toneladas producidas. Arveja, con 31 toneladas producidas.

“Desde la UPRA, celebramos que los esfuerzos en ordenamiento productivo, el uso de tecnologías de información y el acompañamiento técnico estén respaldando los resultados positivos del sector en el territorio”, señaló Juan Pablo Sandoval Castaño, director general de la UPRA.

Arroz y papa, los principales cultivos en Colombia

El arroz, en el primer semestre del 2025, se consolidó como el cultivo de mayor peso en la canasta alimentaria del país, con un crecimiento de un 2,6 % en las áreas sembradas con respecto al 2024. Por otro lado, la papa tuvo un aumento de más del 15% en el área sembrada. Estos resultados sugieren un avance debido a mejores precios y condiciones de clima favorables para los cultivos.

“También se destacan los cultivos de arveja y ñame, con crecimientos superiores al 29 % en producción, lo que sugiere un renovado interés por la diversificación y la inclusión de especies con alto potencial nutricional y comercial” afirmó Lucía Mahecha, profesional especializada de la UPRA.

“Los resultados del primer semestre de 2025 muestran un panorama variado, pero positivo. La mayor concentración en cultivos clave, como el arroz y la papa, asegura el abastecimiento de alimentos en el país, mientras que la diversificación y las mejoras en los rendimientos ayudan a enfrentar los cambios del mercado y del clima. El reto ahora es aumentar la productividad de los principales cultivos, mejorar la rentabilidad de aquellos que han crecido menos y encontrar un equilibrio entre garantizar la seguridad alimentaria y cuidar la sostenibilidad agrícola” añade la entidad.