“Hay muchas oportunidades para garantizar que hagamos sistemas sostenibles”: Santiago Piedrahita

Santiago Piedrahita, presidente del Grupo Bios, se refirió, durante un nuevo encuentro de El Futuro de la Colombia Agraria, al rol clave que tiene la circularidad en el desarrollo del campo en el país, a través, por ejemplo, del uso de residuos de otras industrias como insumos en el marco de una apuesta por la sostenibilidad.

En ese marco, Piedrahita propuso un futuro del agro en donde el desarrollo tecnológico es fundamental, con una visión de país dirigida a la creación de cadenas de valor, la seguridad de los agricultores, la atracción de inversión y la implementación de estrategias que hagan del campo un futuro atractivo para los jóvenes.

Siga a la entrevista aquí: