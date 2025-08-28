“Nuestra misión es alimentar al mundo de manera responsable”: Ángela Garzón

En un nuevo encuentro de ‘El futuro de la Colombia Agraria’, Ángela Garzón, legal counsel de Yara, advirtió que el rol de Colombia como despensa mundial exige compromisos ambientales claros que deben asumirse con prácticas limpias. Una realidad que ejemplificó desde la industria de fertilizantes, que está avanzando en procesos de descarbonización y reducción de huella de carbono, llevando a los agricultores productos con menor impacto ambiental y mayor rentabilidad.

Además, resaltó que el futuro del agro colombiano depende de un ejercicio colectivo. En ese sentido, destacó las alianzas estratégicas que ya se adelantan con la banca, la cadena de alimentos y distintos actores públicos y privados, con el fin de fortalecer al sector y generar beneficios en las regiones.

Consulte la entrevista completa: