Trabajadores de hotel en Córdoba, administrado por la SAE, llevan 9 meses sin salario

Montería

Los empleados del Cispatá Marina Hotel, ubicado en San Antero, Córdoba, han denunciado que acumulan nueve meses sin recibir sus salarios ni prestaciones sociales, sumiéndolos en una grave crisis económica.

El establecimiento se encuentra actualmente bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

A través de un video dirigido a las autoridades, los trabajadores detallaron que desde enero de este año no han percibido ningún pago, lo que les ha imposibilitado cubrir gastos esenciales como servicios públicos, matrículas escolares y alimentación.

La situación se agrava debido a que los depositarios designados por la SAE han iniciado procesos disciplinarios en su contra, lo que los trabajadores interpretan como un intento de allanar el camino para despidos masivos sin las garantías laborales debidas.

Sin solución a la vista

Hasta el momento, ninguna entidad estatal ha brindado soluciones efectivas a su precaria situación. Por ello, han hecho un llamado urgente al Ministerio del Trabajo, la Defensoría del Pueblo y el Gobierno Nacional para que intervengan y protejan sus derechos.

El hotel se encuentra bajo medida cautelar de extinción de dominio, luego de que la Fiscalía General de la Nación lo identificara como una de las 32 propiedades vinculadas al Clan del Golfo, con un avalúo de 9.000 millones de pesos.

Afectada la economía local

Los empleados también alertaron sobre el impacto negativo en la economía local, ya que la paralización del hotel afecta a negocios cercanos, mototaxistas, vendedores informales y todo el sector turístico de San Antero que depende de la afluencia de visitantes.

Exigen que las autoridades competentes evalúen su caso y garanticen el respeto a sus derechos laborales mientras se define el futuro jurídico del inmueble.