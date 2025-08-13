Sociedad de Activos Especiales decide liquidar la FCECEP

Luego de varios días de plantón por parte de los estudiantes de la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, lograron tener una reunión con el Ministerio de Educación y la Sociedad de Activos Especiales.

La intención era abordar el por qué los estudiantes matriculados no han iniciado clases cuando debían haberlo hecho el 4 de agosto, aparentemente el problema es la falta de recursos para la contratación de docentes.

Por esta razón la SAE tomó la decisión de liquidar este centro de educación superior y así fue anunciado a los estudiantes y trabajadores durante la asamblea.

A esta reunión llegaron el secretario del ministro de Educación también el Ministerio de trabajo, la SAE regional Sur occidente, quien fue la encargada de leer un comunicado enviado por el vicepresidente de la Sociedad de Activos Especiales nacional, en el cual menciona que, el CECEP, ante el análisis financiero no es viable y se liquida.

Según denuncia de los trabajadores el Ministerio de Educación ha dado el aval para el depositario que ha escogido la SAE sin hacer control o seguimiento a cada uno de ellos.

Cuando la sociedad de activos especiales recibió el CECEP en el 2008 contaba con 2500 estudiantes y hoy lo entrega con 600, lo que explica que no hay un punto de equilibrio y se debe liquidar. El punto de equilibrio son 1500 estudiantes para que se pueda sostener de manera Autónoma.

“Entonces, al tener ese número tan pequeño de estudiantes, pues ya el ejercicio no es viable. El semestre arrancaba el 4 de este mes, pero llegan los estudiantes y ni la SAE ni el Ministerio anuncian que hay que cancelar el semestre y 11 días después no hay notificación oficial de que el semestre se ha cancelado”, dijo José Milciades Sánchez secretario Nacional de Derechos Humanos de Sintraunicol, sindicato al que pertenece varios empleados de la institución.

El CECEP tiene alrededor de 50 años de funcionamiento, ha graduado alrededor de 60 mil personas y tiene 11 planes calificados por el Ministerio de Educación.

Al darse la liquidación de la institución el Ministerio tiene la obligación de reubicar los estudiantes en universidades públicas de preferencia y con matrícula cero y los que apenas comenzaron el primer semestre está la posibilidad de volverles el dinero que son cerca de dos millones y medio de pesos.

Los que quedan en vilo son los trabajadores que también están haciendo sus reclamaciones.

Según la sociedad de activos especiales la institución tiene pérdidas por más de 10 mil millones de pesos , además de deudas.

Durante la asamblea que se llevó a cabo entre trabajadores estudiantes y los representantes del gobierno y la SAE, se presentó una discusión cuando Felipe Tascón director de la SAE en el Valle, le gritó al funcionario del Ministerio de Educación Juan Carlos Bolívar cuando se disponía a retirarse.

“Usted es un reverendo come mierda, usted no tiene ni idea de esto”, le dijo Tascón.

Luego que se presentara este incidente se manifestó la presidenta de la Sociedad de Activos Especiales Amelia Pérez lamentando el episodio y denunció comportamientos inapropiados por parte de los representantes del Ministerio de educación.

Entre tanto, el ministro de Educación Daniel rojas anunció que se reunirá con estudiantes y profesores con el fin de buscar una solución a la crisis y evitar la liquidación.

“El ministerio de Educación sí está alineado con el cambio y va a extender la mano a la comunidad académica del FCEPEP”, además solicitó a la SAE revisar su intención de liquidar “la SAE de este gobierno tiene una responsabilidad con la garantía de los derechos y cuenta con mecanismos de administración que exigen diligencia; la ruta fácil de la liquidación vulnera el derecho de decenas de jóvenes. Por nuestra parte nos ponemos del lado de la comunidad educativa y ponemos a su disposición todos nuestros oficios para que el FCECEP continúe ofertando educación superior”, concluyó en redes sociales el ministro Rojas.

Recordemos que esta institución está en manos de la sociedad de activos especiales por sus nexos con el narcotraficante un Carlos Ramírez Abadía alias “Chupeta”.

Entre tanto el representante de la cámara Alejandro Ocampo está trabajando en varias propuestas para evitar la liquidación, entre ellas, entregarla a los docentes o que quede a cargo de otra universidad:

1. Que la SAE le entregue la administración del CECEP a los trabajadores y profesores por medio de una cooperativa o de una asociación.

“Ellos están formados y capacitados para dirigir esa institución en la que muchos trabajan hace más de 20 años. Son los más idóneos, porque el problema aquí es que se lo han entregado a personas que se lo han robado”.

2. Anexar el CECEP a la Universidad de la ladera, a la Institución Universitaria Antonio José Camacho o a la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, conservando la oferta académica, la planta de docentes y garantizando a los estudiantes que culminarán sus estudios y que pueden profesionalizarse a donde lleguen. “Vamos a tener una universidad que hoy no está en quiebra, que hoy va a tener el subsidio de matrícula 1, 2 y 3 gratis y nadie va a tener que verse perjudicado”.

3. Que la vuelvan pública, sin embargo, el Congresista advirtió que esta sería la salida más difícil, que, aunque compleja, es posible.