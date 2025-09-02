Reclamo de la Procuraduría: MinEducación debe cumplir compromisos en reconstrucción de Providencia

La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado al Ministerio de Educación Nacional para que cumpla con los acuerdos adquiridos con la comunidad raizal de Providencia y Santa Catalina, ordenados por la Corte Constitucional en el marco del proceso de reconstrucción tras el paso del huracán Iota en 2020.

En una comunicación enviada al ministro de Educación, el ente de control expresó su preocupación por los retrasos en la implementación de estos compromisos, advirtiendo que el incumplimiento podría constituir una vulneración de los derechos fundamentales a la educación y a la consulta previa. Por esta razón, solicitó un informe detallado con el cronograma de las acciones a seguir.

De acuerdo con el organismo, los tres acuerdos pendientes que el ministerio asumió en la consulta previa de diciembre de 2024 son:

• Articulación con universidades de la costa norte para crear el Centro de Investigación de Desarrollo Sostenible del Caribe.

• Estudio de factibilidad para la creación de la Gran Universidad del Caribe.

• Fortalecimiento de la etnoeducación mediante un proyecto comunitario.

El ente de control instó al Ministerio de Educación a asumir su papel de articulador en estos compromisos y reiteró que el avance en la reconstrucción educativa es fundamental para garantizar los derechos de la comunidad raizal.

Además, recordó que la educación es un derecho esencial para la reconstrucción del tejido social de los raizales, un pueblo étnico gravemente afectado por el huracán Iota y la posterior declaratoria de desastre en noviembre de 2020.