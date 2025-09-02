El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Petro no debe manifestar preferencias y romper la autonomía: Bejarano por elección de magistrado

En pasado lunes primero de septiembre, el presidente Gustavo Petro advirtió que la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional “definirá todo el cuadro de alianzas en el Congreso de la República”. También agregó: “no podemos ceder a quienes han apoyado el fascismo”.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, respaldó esta postura, mientras sectores opositores acusaron al mandatario de interferir en la autonomía legislativa.

El expresidente del Congreso Efraín Cepeda calificó sus declaraciones de peligrosas e irrespetuosas con la separación de poderes.

Cabe destacar que el Senado deberá escoger al sucesor de José Fernando Reyes Cuartas entre María Patricia Balanta, apoyada por el gobierno, Carlos Camargo, con respaldo opositor, y Jaime Humberto Tobar, visto como una alternativa neutral.

En este contexto, el abogado Ramiro Bejarano pasó por 6AM para explicar cómo se desarrolla este proceso de elección de magistrado.

