PAOLA JARA emociona con ‘Me Imagino’, su canción más íntima y honesta

PAOLA JARA continúa marcando el camino de la música popular femenina en Colombia con el lanzamiento de su nuevo sencillo ‘Me Imagino’, una balada profunda que nace del alma y toca las fibras más sensibles del desamor.

Por primera vez en su carrera, Paola escribe completamente sola una canción, logrando transmitir con autenticidad lo que su corazón ha querido decir.

‘Me Imagino’ surge del dolor de dejar ir, de aceptar que el otro ya no está, que quizá ama a alguien más, y que tal vez ya olvidó. Es un refugio para quienes aún no logran soltar, encontrando fuerza en imaginar lo que más les duele. Además, el tema hace guiños a algunos de sus éxitos anteriores, haciendo aún más especial esta entrega.

La canción fue producida por Ricardo Torres.

Este lanzamiento se suma al éxito de su sencillo anterior ‘A Ella’, parte del EP Sin Rodeos, que está cerca de alcanzar el millón de reproducciones en YouTube y ya supera el millón en todas las plataformas digitales. Fue coreado por más de 12.000 personas en el Movistar Arena de Bogotá durante su tour ENTRE TRES, demostrando que su música no solo se escucha, sino que se siente.

Con ‘Me Imagino’, PAOLA JARA no solo entrega una canción, sino una parte de sí misma, reafirmando por qué es una de las voces más queridas y representativas de la música popular en Latinoamérica.