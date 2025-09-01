Shakira y Belinda se unieron en el escenario para interpretar “Día de Enero”

El 30 de agosto de 2025 se vivó uno de los momentos más emotivos de la gira “Las Mujeres ya no lloran World Tour” que está realizando Shakira por el país hermano de México. El Estadio GNP Seguros de Ciudad de México fue testigo de la inolvidable escena donde la artista colombiana compartió el escenario con la actriz y cantante Belinda para interpretar juntas “Día de Enero”.

Cortesía: Fotos Cris Cornejo, gira de Shakira por México Ampliar

El estadio estalló en gritos y aplausos al ver el momento en el que Shakira invita al escenario a Belinda, que se abrazaron y después de unas palabras empezaron a cantar las melodías de la canción “Día de Enero”, fundiendo sus voces y cautivar al público, que se lleva a casa un bello recuerdo del momento de complicidad de las artistas, quienes estaban vestidas de plateado.

Cortesía: Fotos Cris Cornejo, gira de Shakira por México Ampliar

La continuación de “Las Mujeres ya no lloran World Tour” de Shakira en el país “Manito” será en por Querétaro, Guadalajara, Puebla, de nuevo Ciudad de México y Veracruz, que serán testigos del fenómeno, que se consolida con la conexión de la “Loba” con su “manada mexicana”, como ella misma describió a sus seguidores en un show en el norte de México.