Alerta por el repunte de casos de sarampión en América: Canadá alcanzó la cifra de brotes más alta

Canadá supera los 4.500 casos de sarampión, según los datos de la Organización Mundial de la Salud correspondientes al mes de agosto, una cifra que representa la mitad de todos los brotes confirmados por esta enfermedad viral en el continente a lo largo de todo el 2025.

Entretanto, Estados Unidos también afronta su peor epidemia por esta enfermedad viral en 30 años, tras la confirmación de 1.375 casos, según el informe de esta semana de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la agencia nacional de salud pública.

No obstante, esta cifra no supera el número de brotes registrados en las dos zonas de mayor contagio en Canadá, que son Ontario con 2.366 casos y Alberta con 1.790.

Alerta por el repunte de casos confirmados de sarampión en Canadá, que erradicó esta enfermedad hace casi 30 años

Canadá erradicó oficialmente el sarampión en 1998, pero el virus ha resurgido con fuerza, especialmente entre los miembros no vacunados de ciertas comunidades cristianas menonitas. La enfermedad es altamente contagiosa.

Según la Organización Panamericana de la Salud, oficina regional de la OMS, el 71% de los casos confirmados de esta enfermedad durante este mes se dieron en personas no vacunadas, y un 18% adicional en personas cuyo estado de vacunación se desconocía.

La provincia de Ontario, la más populosa de Canadá, con unos 16 millones de habitantes, registró 2.366 casos, según datos del gobierno federal actualizados esta semana. Ese informe sitúa el número nacional de casos en 4.638.