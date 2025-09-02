“Nos van a recortar casi el 44% de la inversión”: Defensora denuncia grave impacto del presupuesto

La Defensora del Pueblo, Iris Marín expresó su preocupación por el recorte presupuesto propuesto por el Gobierno nacional para el año 2026. Según Marín, la Defensoría había solicitado 1.344 billones de pesos para cubrir las necesidades básicas de la entidad, incluyendo el despliegue territorial y las alertas tempranas. Sin embargo, el proyecto de ley asignaría un billón 214 mil millones de pesos, lo que representa casi un 40% menos de lo solicitado.

Marín advirtió que esta reducción no solo es menor a lo solicitado, sino que también representa un 3 % menos del presupuesto actual de la Defensoría, que es 1.252 billones de pesos. El impacto más significativo se sentiría en la inversión, con una reducción de casi el 44 % solicitado y un 30% de lo que se tiene hoy. Esto limitaría la capacidad de la Defensoría para mantener su operación y ampliarla, afectando el monitoreo del sistema de alertas tempranas, el despliegue territorial y la atención a comunidades vulnerables.

La funcionaria señaló que el recorte obligaría al cierre de ocho Casas de Los Derechos, lugares que brindan atención humanitaria especializada en zonas donde la Defensoría no puede llegar. También se verían afectados los programas de defensa pública y acompañamiento a jóvenes y niños para la prevención del reclutamiento.

