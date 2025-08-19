ONU Derechos Humanos llama al Gobierno a no recortar el presupuesto de la Defensoría del Pueblo

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos urge al Gobierno y al Congreso de la República no reducir el presupuesto de la Defensoría del Pueblo, y por el contrario fortalecer a la entidad nacional encargada de derechos humanos, en línea con los Principios de París.

Los Principios de París son estándares internacionales sobre el deber ser de las instituciones nacionales de derechos humanos, en este caso de la Defensoría del Pueblo, y que definen la importancia de su mandato amplio, independiente, pluralista, cooperativo, con acceso a la información e informes periódicos y con recursos suficientes y autonomía financiera.

El organismo internacional advierte que la Defensoría del Pueblo, creada por la Constitución de 1991, debe contar con el presupuesto adecuado, de acuerdo con estándares internacionales, para llevar a cabo su labor de forma eficiente en todo el territorio nacional.

“Invertir recursos hoy en la Defensoría del Pueblo y en la promoción y protección de los derechos humanos es quizás la inversión más inteligente que pueden hacer el Gobierno y el Congreso para prevenir la violencia y garantizar una paz duradera y un desarrollo sostenible “, dijo Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.