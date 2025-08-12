Defensoría del pueblo alerta recorte del presupuesto para el 2026

Colombia.

La Defensoría del pueblo, envió una solicitud a la representante a la Cámara Katherine Miranda, sobre la asignación de recursos adicionales para garantizar la capacidad de la Defensoría en la vigencia 2026, en la que alertó recorte en el presupuesto.

“En 2025, la entidad había reducido un total de $1.252.739.000.000, de los cuales $1.130.439.000.000 correspondieron a un funcionamiento y $122.300.000.000 a una inversión, lo que evidencia para 2026 una disminución de $38.291.000.000 respecto al año anterior”. Detalla el documento.

¿Qué aspectos afectaría la reducción del presupuesto?

La contratación del número necesario de analsiatas para el Sistema de Alertas Tempranas (SAT).

La capacidad de respuesta humanitaria de la Defensoría del Pueblo en contextos de alta presencia de grupos armados y criminalidad organizada.

La atención oportuna a víctimas de violencia de género mediante las duplas de profesionales jurídicos y psicosociales.

La atención a vícimas del conflicto armado y la presencia de defensores comunitarios.

El trabajo proyectado con jóvenes para para ofrecer entornos protectores y de acompñamiento.

Las acciones de prevención de la deforestación y el acompñamiento a líderes y comunidades en la defensa de los derechos ambientales.

El acompñamiento a migrantes extranjeros y connacionales que efrentan crisis migratorias.

La supervisión y acompañamiento a personas privadas de la libertad.

La atención de quejas, reclamos y acciones judiciales encaminadas a mitagar la crisis del derecho a la salud.

La prestación del servicio de defensa pública.

La adquisición de nuevas sedes para ampliar la cobertura territorial.

El mantenimiento de las sedes existentes.

La modernización tecnólogica y la dotación de mobiliario en sedes regionales.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo, solicitó al Departamento Nacional de Planeación el apoyo en la asignación de los $130 mil millones faltantes.