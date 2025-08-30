Choque de una motocicleta y un camión deja dos personas gravemente heridas entre Manizales y Bogotá

Los organismos de socorro atendiendo a los heridos del choque. Foto suministrada.

Manizales

En el kilómetro 13 sobre la vía al Magdalena, Karen Sofía Marín de 18 años y Edwin Stiven Ramírez, de 24 años, sufrieron fracturas y contusiones al colisionar contra un vehículo de carga que se desplazaba por este corredor vial. Al llegar los paramédicos al lugar, ambos estaba tendidos sobre la carretera.

Él tenía signos claros de sangrado, pese a que respiraba sin dificultad, se le brindó oxígeno para contrarrestar el excesivo sangrado, su presión arterial era baja y su frecuencia cardíaca elevada y tenía fracturada su pelvis.

Ella, al parecer, presentaba una lesión cerebral porque no respondía a estímulos; además, tenía fracturas en su brazo derecho, pierna derecha y su ritmo cardiaco era lento. Ambos fueron estabilizados y llevados a dicha clínica.

Las autoridades investigan las causas del choque en la vía nacional. El Grupo Especial de rescate (GER) atendió a las personas heridas.