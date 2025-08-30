Manizales

Choque de una motocicleta y un camión deja dos personas gravemente heridas entre Manizales y Bogotá

Se desconocen las circunstancias en la que ocurrió el hecho, ambos heridos fueron trasladados a la Clínica San Marcel, en la capital de Caldas.

Los organismos de socorro atendiendo a los heridos del choque. Foto suministrada.

Los organismos de socorro atendiendo a los heridos del choque. Foto suministrada.

Cristhian Quintero Rodriguez

Manizales

En el kilómetro 13 sobre la vía al Magdalena, Karen Sofía Marín de 18 años y Edwin Stiven Ramírez, de 24 años, sufrieron fracturas y contusiones al colisionar contra un vehículo de carga que se desplazaba por este corredor vial. Al llegar los paramédicos al lugar, ambos estaba tendidos sobre la carretera.

Le puede interesar: La crisis en la red hospitalaria de Caldas tiene al Hospital Santa Sofía en una sobreocupación

Él tenía signos claros de sangrado, pese a que respiraba sin dificultad, se le brindó oxígeno para contrarrestar el excesivo sangrado, su presión arterial era baja y su frecuencia cardíaca elevada y tenía fracturada su pelvis.

Le puede interesar: Varias personas resultaron afectadas por ataque de abejas africanizadas en Marquetalia, Caldas

Ella, al parecer, presentaba una lesión cerebral porque no respondía a estímulos; además, tenía fracturas en su brazo derecho, pierna derecha y su ritmo cardiaco era lento. Ambos fueron estabilizados y llevados a dicha clínica.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Manizales

Las autoridades investigan las causas del choque en la vía nacional. El Grupo Especial de rescate (GER) atendió a las personas heridas.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad